Андрей Янкулов за казуса в Русе: Всеки има право на самозащита от противоправно нападение

09.09.2025

Ансрей Янкулав, адвокат, правен експерт в АКФ, бивш прокурор

Чета вече на няколко места, че отвръщането от младежите в колата на агресията на приятеля на меверейския директор, който (приятелят), по всичко изглежда, като че първи нанася удар по водача на автомобила, е неправилно.

Трябва да се знае, че всеки може да защити себе си или друг от противоправно нападение. Нападнатият не е длъжен да бяга, да търпи да го бият или да се обади в полицията. Докато има нападение, то може да бъде отблъснато със сила от нападнатия и/или всеки друг.

Оттук-насетне се преценява дали самата защита не е прекомерна предвид характера и опасността на нападението. Но това е последваща преценка, при която се вземат предвид куп фактори във всеки отделен случай: какво се напада – човек или имот; брой и вид на нападателите; брой и вид на защитниците; използвани средства за нападение и защита; цялостна обстановка – светло ли е, тъмно ли е, хаотично ли е, изненадващо ли е, объркващо ли е за защитниците и пр., и пр.

Но принципът е, че има ли нападение, защитата е позволена. Ако тя е прекомерна, защитаващият (се) ще понесе отговорност, в това число може и наказателна, но тя е винаги много смекчена в сравнение с ако нападение няма.

Русенският казус започва да се изяснява публично от фактическа страна благодарение не на институциите, за пореден път – основният извод, който можем да направим към момента, е, че първоначалната им реакция беше изключително манипулативна.

И точно това руши доверието в институциите. Този и много други подобни случаи в миналото, когато официалната версия бива изобличена като фалшива.

Обаче реалността е, че няма кой друг освен институциите да решат в цялост казуса с конкретните му юридически последици. /Фейсбук./

По рано  от фейс групата на  BG Elves  разпространиха  видео в социалните мрежи, което потвърждава версията за скандал  в Русе, разказана при задръжането под стража от съда, от  Кирил Гочев, един от  четиримата  младежи  –арестувани за побой на шефа на  местната полиция Николай Кожухаров.

На видето се вижда, че  автомобилът на младежите да се движи не особено бързо, спира веднага на пешеходната пътека. Препирнята започва след приближаване на мъж, най-вероятно съседът на пострадалия шеф на МВР-Русе Николай Кожухаров. Мъжът замахва в посока прозореца на колата и опитва да удари, след което вратата на автомобила се отваря, мъжът пада. Отвътре излизат другите момчета, настава меле. Не се вижда в цялата ситуация полицейският директор да се легитимира.

Боят приключва бързо, следват разправии. Идват полицейски коли и линейка, която си тръгва бързо и  не отвежда постралия началник..Момчетата са пусанити да си ходят.

Няма кой да чака вече на #МВР и на министри да се обясняват. Невинни хора лежат по арести и затвори, а гангстери и престъпници с криминални досиета се разхождат необезпокоявани измежду нас, закриляни от шайката на ПП ГЕРБ – Ново Начало, коментират от BG Elves  .

