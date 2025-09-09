Жалба срещу задържането на 15-годишния ученик по скандала с русенския шеф на полицията е внесена в съда

Share Facebook

Бившият съдия адвокат Методи Лалов обяви, че е внесъл частна жалба срещу определението на съдия Милена Пейчева от Окръжния съд в Русе, с което беше постановено задържането на 15-годишния младеж, свързан със случая с русенския полицейски шеф, съобщава Анонс.

Лалов заяви, че след запознаване с материалите по делото е потвърдил опасенията си за сериозни проблеми в действията на институциите. Според него съдът, прокуратурата и МВР или проявяват „тежка некомпетентност“, или действат „зависимо, необективно и несправедливо“.

Ето целият му пост в социалните мрежи:

Преди малко внесох по електронен път частната жалба срещу определението на съдия Милена Пейчева от ОС – Русе, която задържа 15-годишния младеж по случая с русенския полицейски шеф.



След като проучих делото, вече мога да кажа, че за съжаление се потвърдиха опасенията ми, че и по този случай българското правосъдие се проваля тежко. Съдът, прокуратурата и МВР или са тежко некомпетентни, или са тежко зависими и поради това необективни и несправедливи.



Засега решихме да не публикувам съдържанието на частната жалба.

Имам обаче позволение от родителите на младежа в следващите дни да говоря публично по случая и ще го направя – при Крум Савов в 7/8, при Силвия Великова в БНР, при Лили Маринкова във Факти.бг и при Люба Кулезич в Евроком.



Защо е допустимо и наложително да говорим публично за случая? Защото прокуратурата и МВР си позволиха да изнесат процеса извън делото и съдебната зала и да правят отвратителни внушения и дори да лъжат, за да настройват общественото мнение срещу обвиняемите и така да въздействат върху и без това страхливия съд.



За това ние няма да мълчим и няма да позволим обществото да бъде манипулирано, а държавните институции да нарушават закона и да се гаврят с гражданите.