Окръжен съд Русе уверява, че няма да допусне влияния по случая с полицейския началник Николай Кожухаров

De Fakto 09.09.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 153 Прегледа

Окръжният съд в Русе публикува официално становище с уверение, че е всички дела се разглеждат обективно, справедливо и безпристрастно.

Изявлението е  реакция на негативните коментари по повод решението от събота на съдия Милена Пейчева, която  остави в ареста четиримата младежи, задържани след инцидента с полицейския директор Кожухаров.

Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми“. 

Това се казва в официалното становище, разпратено от Окръжния съд в Русе по повод множеството коментари за тенденциозност в решението от събота четиримата младежи, обвинени в нанасяне на тежка телесна повреда на старши комисар Николай Кожухаров, да останат за постоянно в ареста.

Според магистратите  делото е възложено на съдия Милена Пейчева чрез Единната информационна система за случайно разпределение и няма да бъде допуснато по делото да вляе – нито обществено мнение, нито медиен натиск, нито служебни взаимоотношения, нито политически пристрастия.

