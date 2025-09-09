Ясни съдиите по за мерките за неотклонение на Благомир Коцев и Никола Барбутов, заседанията на 12 септември – допълнена

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Софийски градски съд определи съдиите по мерките за неотклонение на задържаните под стража варннески кмет Благомир Коцев и бившият зам. кмет на София Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов.

Съдия по делото “ Коцев“ е Ани Захариева, а по делото „Барбутов – съдия Александра Йорданова.

И двете съдийки не са от бившото спецправосъдие – въпрос който бе повдигнат от защитата при задържането на двамата обвиняеми от партия „Продължаваме промяната“, която бе активен участник при закриването за специализираното правосъдие, факт посрещнат на нож от спец магистратите.

Заседанияга са насрочени за петък 12 септември – по мярката на Благомир Коцев от 10, 30 часа сутринта, а по делото „Барбутов от 14, 30 часа следобяд.

Раздвижването настъпи след като в края на работния ден в петък прокуратурата внесе в Софийския градски съд искането на защитата за промени на задържането на на варненския кмет Благомир Коцев, Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов. Това стана със значително закъснение, въпреки, че по закон тези искания трябва да бъдат внасяни незоавно в съда.

В случая „Коцев“ това стана „незабавно“, седмица след като на 29 август защитата му поиска промяна на мярката и над 20 дни по-късно от искането на адвокатите по делото „Барбутов“.

В случая „Барбутов“ проточеното придвижване на делото бе „оползотворено“, за да му се повдигне ново обвинение, в което всъщност няма нищо – още при провличането стана ясно, че Барбутов е обвинен заедно с Петър Рафаилов, че са предлагали на кметовете на „Младост“ и „Люлин“ да им бъдат изпратени експерти, които, според обвинението е трябвало да ги съветват така, че за определи фирми и условията да по – благоприятни.

По делото “ Коцев“ вчера стана известно, че бившият зaм.-ĸмeт нa Bapнa Диaн Ивaнoв, ĸoйтo ce oтĸaзa oт пoĸaзaниятa cи cpeщy ĸмeтa, получил зaплaxи зa живoтa cи. Toвa e cтaнaлo вeднaгa cлeд ĸaтo дeпoзиpaл в Coфийcĸaтa гpaдcĸa пpoĸypaтypa зaявлeниe, чe пoĸaзaниятa мy cpeщy гpaдoнaчaлниĸa Блaгoмиp Koцeв ca взeти пoд нaтиcĸ.

Той пoиcĸaл дa бъдe paзпитaн пpeд cъдия в пpиcъcтвиeтo нa aдвoĸaт, но прокуратурата отказа преразпит преди произнасянето на АС – София, който потвърди задържането на Коцев, наложено от бившата спецсъдийка в СГС Велислава Ангелова.