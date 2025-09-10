Борислав Сарафов е издал указание за по-ефективна работа по преписки и дела, свързани с домашно насилие

Share Facebook

С оглед осигуряване на ефективно, срочно и приоритетно провеждане на досъдебните производства, свързани с домашно насилие, и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов издаде указание за организацията на работата на прокуратурата по този вид дела. То има за цел ефективна защита на пострадалите и създаване на унифициран механизъм за своевременна реакция при случаи на домашно насилие, както и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, съобщи пресцентърът на ПРБ.

В него се съдържат конкретни препоръки какви действия да се предприемат при постъпване на жалби и сигнали за домашно насилие или на преписки от МВР относно извършени проверки. Едно от указанията е във всички случаи на домашно насилие, извършено в присъствието на или над малолетни или непълнолетни, на лице, поставено под запрещение или с увреждания, прокурорът незабавно да уведомява съответната териториална Дирекция „Социално подпомагане“.

Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, прокурорът своевременно подава искане за издаване на заповед за защита до районния съд по местопребиваването на пострадалия.

Борислав Сарафов разпореди на административните ръководители на районните и окръжните прокуратури в страната да се създаде необходимата организация за точното изпълнение на указанието, като осъществяват контрол за своевременното администриране на преписките и делата от тази категория и извършват периодичен анализ.

Указанието за организацията на работата по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с домашно насилие и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, е съобразено с последните промени в законодателството, свързани с правата на пострадалите от домашно насилие или лицата в риск, с мерките за защита и държавната политика за превенция и защита от домашно насилие.