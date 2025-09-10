Журналистът Йово Николов пред Лили Маринкова : Не вярвам, че МВР може да излезе чисто от случая „Кожухаров“

Според журналиста, случаят е произшествие, а не тежък инцидент

Поведението на Министерството на вътрешните работи по случая с побоя в град Русе е „тотален провал“, заяви журналистът Йово Николов в интервю за предаването „Разговор“ по ФАКТИ, с водеща Лили Маринкова.

Според него институцията се опитва да прикрие обстоятелствата около инцидента, като първоначално е разпространила версия, според която младежи са нападнали директора на Областната дирекция на МВР – Русе, старши комисар Кожухаров. Тази версия обаче се пропуква след разпространените видеозаписи от независимата организация „БГ Елфс“.

„Това е един тотален провал на МВР за случая в Русе. Премиерът борави с информацията, която му се подава от МВР. Информацията стига до МВР от ОД на МВР – Русе. Тотален развален телефон“, заяви Йово Николов.

Той поставя под съмнение и внушението, че случаят представлява нападение над институциите:

„Чухме от МВР високопарни слова как това е нападение над държавата, нападение над институциите – пълни глупости. Никой не може да посяга на полицаи, но винаги, когато има пострадал полицай, МВР усилено лансира някакви версии, че това е нападение на институциите. А в повечето случаи става въпрос за битови инциденти.“

Журналистът припомни и случай от миналото, в който момиче беше обвинено в нападение над полицай, но впоследствие запис показа, че служителят сам си е скъсал пагона. „Нали помните, че преди години едно момиче беше обвинено, че е скъсало пагона на един полицай. А се видя от запис на камера как полицаят лично си къса пагона, за да може да аргументира насилието върху момичето“, посочи той.

Йово Николов беше остро критичен към институциите, които, според него, действат така, сякаш могат да потулят истината въпреки наличието на видеонаблюдение и свидетели:

„Не мога да разбера тези хора от МВР в кой век живеят. В 21-ви век да разчиташ на това, че истината няма да излезе наяве, защото владееш прокуратурата, съда и държавната власт в един град като Русе… Случката става пред очите на доста свидетели, при положение, че навсякъде има камери, трябва да си тотално не в час, за да започнеш да мажеш и да прикриваш това произшествие. Защото за мен това е произшествие, а не тежък инцидент.“

Аз не вярвам, че МВР може да излезе чисто от този случай. Репутационната щета е много голяма.

Очевидно е, че задържането на кмета на Варна Благовир Коцев и бившия зам. кмет на Сафия Никола Бабутов, са наказателни акции.

„Невинните“ изречения на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ако има власт, би ги пуснал, означават: Освободе ти ги“, каза Николов , уверен, че: „Той има власт“.

Целият разговор и още факти може да чуете тук