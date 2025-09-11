България е нарушила Европейската социална харта с ваксинационния си план за защита на възрастните срещу COVID

Share Facebook

Европейският комитет за социални права установи няколко нарушения на Европейската социална харта, включително дискриминация срещу възрастните хора и хората с хронични заболявания при прилагането на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19. Делото беше заведено от коалиция организации през 2021 г.

Eвропейският комитет за социални права (ЕКСП) публикува своето решение по делото, заведено от Институт за политики на Отворено общество (OSIFE) срещу България (жалба № 204/2022 г.). Жалбата беше подадена като част от проект, изпълняван от Българския хелзинкски комитет в партньорство с БОЛД (Българска общност за либерална демокрация), който се застъпва за правата на гражданите по време на пандемията от COVID-19.

Жалбата пред ЕКСП засяга нарушения на чл. 11 (право на опазване на здравето) и чл. Е (недопускане на дискриминация) във връзка с чл. 11 от ревизираната Европейска социална харта (ЕСХ) на Съвета на Европа, която България е подписала и ратифицирала през 2000 г.

ЕКСП установи, че в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, приет през декември 2020 г., правителството на България е поставило възрастните хора и хората с хронични заболявания едва във Фаза IV на ваксинационния план. По план тя трябва да започне чак след като бъдат ваксинирани чиновниците от министерствата, журналистите, банковите чиновници и работниците в транспортния и комуникационния сектор.

Забавянето на ваксинирането на тези силно уязвими хора по време на втората вълна на пандемията през януари и февруари 2021 г. e предизвикало много висока смъртност сред тях. Според ЕКСП „правителството не е предоставило никакво съществено обяснение и оправдание за своето решение да не приоритизира достъпа до ваксини на възрастните хора и на тези с хронични заболявания“ (§ 46). То не е предоставило никаква обосновка за решението си да постави тези категории граждани в четвъртата фаза на своя план за ваксинация. Това е несъвместимо със задълженията на правителството по Хартата и демонстрира явен пропуск в приоритизирането на тяхната защита. Освен това, Комитетът установява, че високите нива на смъртност сред тези уязвими групи, разкриват значителен недостатък в прилагането на ефективни превантивни мерки.

Комитетът също така се произнася, че България не е успяла да приеме достатъчно всеобхватна комуникационна стратегия и не е отделила адекватно финансиране за кампания за популяризиране на ваксинацията. От решението става ясно, че дори новият министър на здравеопазването, избран през декември 2021 г., е признал провалите на правителството да организира подходяща комуникационна кампания. Въпреки това, отговорите на правителството до ЕКСП не съдържат обяснение или признание за неспособността да се преодолеят пропуските в комуникацията и финансирането за ефективна кампания за ваксинация.

„Комитетът намира, че този постоянен пропуск не само е възпрепятствал разпространението на ключова здравна информация, но и е допринесъл за общественото колебание към ваксинирането, което потенциално е повлияло на здравните резултати на нацията“ (§ 59).

ЕКСП установява не само общо нарушение на правото на опазване на здравето по чл. 11 от Хартата, но също така и дискриминация във връзка с това право спрямо възрастните хора и тези с хронични заболявания. Дискриминацията се състои в липсата на адекватно приоритизиране в плана за ваксиниране на тези групи. Освен това, обявените от правителството „зелени коридори“ са били на свой ред дискриминационна мярка. Според Комитета „условията, осигурени в тези зелени коридори, са били неадекватни за възрастните хора и за хората с хронични заболявания, които често е трябвало да чакат дълги часове на опашка без подходящи места за сядане, особено в суровите зимни условия. Тази ситуация ги е изложила на допълнителни здравословни рискове и дискомфорт, което в крайна сметка ги е обезкуражавало да се ваксинират“ (§ 85).

Решението на ЕКСП е окончателно. То предстои да се изпрати на Комитета на министрите на Съвета на Европа за формулиране на препоръки към България.

Делото беше заведено от OSIFE през 2021 г., паралелно с национално производство, адресиращо Националния ваксинационен план, заведено от БХК. Националното производство все още не е завършило на последна инстанция.