Петък –ден на протести: Правосъдие за всеки зове за „Отпор срещу диктатурата“ и Свобода за Благомир Коцев“, в Русе – за „Спраделивост на децата му“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Утре, 12 септември, от 10:30 ч. в Софийски градски съд ще разгледа искането за освобождавене от ареста на варненския кмет Благомир Коцев, а от 14: 30 ч. съдът ще решава за задържането на бившия зам. столичен кмет Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов.

Междувременно стана ясно, че също в петък ще заседава и състав на Великотърновския апелативен съд по повод задържането на четиримата младежи за скандала с полицейския началник Николай Кожухаров, който постъпи в болница часове след произшествието, все още при неизяснени обстоятелства. По този повод в града е организаран протест „за свободата на децата на Русе “ – Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов и 15-годишния Станислав, чиито обяснения са поискани и дадени без присъствие на адвокат, родител или социален работник.

В столицата протестите срещу задържането на варненския кмет започнаха през юли, на 3 септимври многохилдно шествие обяви отпор срещу диктатурата и обсебването на съдебната власт и не само, а утре софиянци и варненци ще издигнат отново глас за свободата на Благомир Коцев.

Протестът е организаран от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Няма ден без нов скандален повод да се убедим, че живеем в завладяна от бандата държава, в която двама дерибеи са си присвоили трите власти и народния суверенитет, казват се казва в обръщение към гражданите. Повече няма място за колебания, съмнения и апатия – всички свободни граждани трябва да са с нас на площада и пред завладените институции!, призовават правозащитниците.

Ето какво още е написано в призива на „ПВ“:

Благомир Коцев стана символ на произвола

Името на варненския кмет се превърна в символ на произвола на институциите. Петък е ден на мерките, ден на правосъдието, което ще трябва да докаже своята независимост и обективност.

В този ден, след дълго забавяне, в Софийския градски съд се гледат исканията за изменение на мерките за неотклонение по софийския и варненския случай, определяни като политически атаки. Също в петък Апелативният съд във Велико Търново ще се произнесе като втора и последна инстанция по мерките за неотклонение на четирите момчета, които бяха задържани след скандала с полицейския шеф в Русе.

Ще въздаде ли съдът правосъдие или всичко е предварително уредено?

Няма ден без нов скандален повод да се убедим, че живеем в завладяна от бандата държава, в която двама дерибеи са си присвоили трите власти и народния суверенитет!

Повече няма място за колебания, съмнения и апатия – всички свободни граждани трябва да са с нас на площада и пред завладените институции!

В петък към будните столичани ще се присъединят и хора от протеста във Варна, които още в 10,30 ч. ще са пред Съдебната палата, за да подкрепят своя кмет и да извикат силно СВОБОДА!

Още тук: https://pravosadiezavseki.com/2025/09/10/otpor-sreshtu-diktaturata-svoboda-za-blagomir-kotsev/