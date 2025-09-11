Промени в Закона за съдебната власт: ВСС с изтекъл мандат не може да избира главен прокурор и шефове на ВКС и ВАС

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се създават гаранции за независимост от политическо влияние върху Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, внесоха депутати от “Продължаваме Промяната – Демократична България”. Той е съобразен с препоръките от ежегодния Доклад за върховенството на правото на Европейската комисия и на Венецианската комисия на Съвета на Европа след промените в Конституцията от 2023 г., касаещи съдебната власт и ревизирани от Конституционния съд през 2024 г.

“Предложенията целят да гарантират прозрачен и с по-висока степен на качество избор на ВСС и ИВСС, които са с отдавна изтекли мандати. Това е поредната стъпка от нашия план за отпор на завладяната държава”, заяви в кулоарите на Народното събрание съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова. Тя припомня, че припомня, че управляващото мнозинство бездейства вече 8 месеца в решаването на въпроса с кадровия орган на съдебната власт.

“Голяма част от текстовете на законопроекта са разработени в Министерството на правосъдието миналата година от много широка работна група, с представителство на различни магистратски организации, така че той има висока доза на професионален политически консенсус, но предстои политически дебат”, каза депутатът от ПП-ДБ доц. Атанас Славов, по чието време като правосъден министър са изготвяни промените в Закона за съдебната власт.

Атанас Славов изтъкна някои от ключовите промени в законопроекта:

“Предлагаме двойно мнозинство при гласуването в съдийската колегия на ВСС, деполитизиране на членовете на ВСС и ИВСС – не трябва да са заемали позиции в парламента, правителството, политическите партии. Даваме възможност на магистратите в рамките на инспектората да излъчат повече от половината от състава на инсректората. Ограничаваме т.нар. прокурорски проверки, с които много се злоупотребява и осигуряване правото на защита на лицата, срещу които се извършват тези проверки. Създаваме нов механизъм за освобождаване на главния прокурор по инициатива на много по-широк кръг от органи. В момента само министърът на правосъдието и трима членове на ВСС могат да поискат освобождаване на главния прокурор. Ние предлагаме омбудсманът, председателят на ВКС, общото събрание на наказателната колегия на ВКС, пленумът на ВКС, една пета от депутатите също да могат да искат освобождаване на главния прокурор.

ВСС е задължен до две седмици след влизането на закона в сила да избере нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на ВАС, защото тези, които сега ги изпълняват, са нелегитимни.”

В мотивите на вносителите на законопроекта се напомня, че промените в Конституцията от 2023 г. доведоха до пълно разделяне на ВСС на два отделни съвета, гарантиращи независимост на съда и отчетност на прокуратурата, но бяха отменени от Конституционния съд през 2024 г. Стандартът на Венецианската комисия е, че ВСС като кадрови орган за кариерното израстване на съдиите трябва да се състои в значителното си мнозинство от съдии, избрани пряко от други съдии. Съдийската колегия във ВСС обаче продължава да е доминирана от членове, които не са избрани пряко от съдиите (в съотношение 6:8). Това може частично да се компенсира с предложението на Венецианската комисия, възприето и в този законопроект, за въвеждането на процедурата на двойното мнозинство при избора на председателите на ВКС и ВАС. Това означава ръководителите на двете върховни съдилища да се избират с мнозинство от пленума на ВСС не по-малко от 17 гласа, плюс мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите. Въвеждането на специално двойно мнозинство съответства и на замисъла на конституционния законодател, който изрично подчерта с промените в Конституцията от 2023 г. ролята на съда като основен носител на съдебната власт, откъдето следват и засилени гаранции за неговата независимост.

Със законопроекта се предлага двойното мнозинство да се въведе и при осъществяването на кариерните и дисциплинарните правомощия от съдийската колегия. Решенията на колегията по тези основни въпроси ще се приемат с мнозинство, не по-малко от 8 гласа и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите. По този начин ще се засили ролята на членовете от съдийската квота, така че да могат да балансират и да блокират, когато е необходимо, назначения или уволнения, за които има съмнения за политическо влияние през останалите членове на съдийската колегия, избрани от парламентарната квота.

Със законопроекта се въвеждат гаранции за деполитизация при избора на членове на ВСС от парламентарната квота. За първи път се създава възможност предложения за номиниране на кандидати да могат да правят Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети в университети, отговарящи на определени условия (равнопоставено с народните представители). Предложения за номиниране на кандидати ще могат да правят чрез народен представител и неправителствени организации, които най-малко пет години са работили активно и имат доказан опит в областта на съдебната реформа, на превенцията на корупцията или в сферата на медийния плурализъм.

Като допълнителна гаранция за независимост и почтеност на кандидатите за най-висшите ръководни длъжности ще се правят справки в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за наличието на неправомерно прилагане спрямо тях на специални разузнавателни средства, както и справки от Комисията за противодействие на корупцията. А оспорването на решенията на ВСС ще се извършва пред смесени състави от съдии от ВКС и ВАС.

ВСС няма да може да избира главен прокурор и председатели на ВКС и ВАС, ако е изминала повече от 1 година от изтичането на мандата му.

За по-високо ниво на прозрачност на кадровия орган, заседанията на пленума и на колегиите на ВСС ще се качват на интернет страницата на кадровия орган и ще се пазят, 5 години.

В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлага в срок до един месец от влизането в сила на закона ВСС да организира пряк избор на членове от квотата на съдебната власт – с хартиени бюлетини, освен ако дотогава успее да внедри електронна система, отговаряща на посочените в законопроекта стандарти и изисквания за мрежова и информационна сигурност. Това ограничение се налага заради злоупотребата с дистанциионното електронно гласуване при изборите за ВСС от квотата на съдебната власт през 2022 г.