Съдът на ЕС отменя решение на Комисията, с което е одобрила държавна помощ на Унгария за атомната електроцентрала Paks II

Съдът на Европейския съюз уважи днес жалба на Австрия срещу решение на Европейската комисия да одобри унгарска държавна помощ за разширяването на унгарската атомна електроцентрала Пакш, предаде пресслужбат ана СЕС.

Съдът постанови, че Австрия правилно е обърнала внимание на факта, че Европейската комисия е трябвало да се увери дали директното възлагане на договор за строителство на руската компания „Нижни Новгород енджинийринг“ е съвместимо с процесуалните правила на Европейския съюз.

С решение от 6 март 2017 г.1 Комисията одобрява инвестиционната помощ, която Унгария възнамерява да отпусне на държавното предприятие MVM Paks II2 за изграждането на два нови ядрени реактора на площадката на атомната електроцентрала Paks. Тези нови реактори е трябвало постепенно да заменят четирите съществуващи реактора. MVM Paks II е трябвало да стане безвъзмездно собственик и оператор на двата нови реактора. Изграждането им е трябвало да бъде изцяло финансирано от унгарската държава.

Изграждането на новите реактори е поверено чрез пряко възлагане3 на руското дружество „Нижегородская инжиниринговая компания“4 съгласно споразумение между Русия и Унгария за сътрудничество при използването на ядрената енергия за мирни цели. В същото споразумение Русия се ангажира да предостави на Унгария държавен заем за финансиране на по-голямата част от изграждането на новите реактори5 .

Австрия6 обжалва решението на Комисията за одобряване на помощта7 пред Общия съд. С решение от 30 ноември 2022 г.8 Общият съд отхвърля жалбата. Тогава Австрия9 обжалва пред Съда решението на Общия съд.

Съдът отменя както решението на Общия съд, така и решението на Комисията за одобряване на помощта.

Той счита по-конкретно, че противно на постановеното от Общия съд, Комисията не е можела да провери само дали разглежданата помощ е в съответствие с правната уредба на Съюза в областта на държавните помощи, а е трябвало да провери и дали прякото възлагане на поръчката за изграждане на двата нови ядрени реактора е в съответствие с правната уредба на Съюза в областта на обществените поръчки.

Всъщност изграждането на двата реактора е неразделна част от съответната нотифицирана от Унгария мярка, чиято цел е безвъзмездното им предоставяне в полза на MVM Paks II. Нещо повече, прякото xвъзлагане на поръчката за строителство е било абсолютно необходимо, за да се постигане целта на тази помощ, и следователно представлява условие, което е неразривно свързано с нея10.

Съдът подчертава, че организирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждането на инфраструктура може да се отрази на необходимите за това изграждане инвестиционни разходи и на характеристиките на тази инфраструктура. Следователно, такава процедура може да окаже влияние върху обхвата на евентуално предоставеното по този начин предимство на предприятие или група от предприятия.

Освен това, доколкото в решението си за одобряване на помощта Комисията е приела, че така или иначе прякото възлагане на поръчката за строителство съответства на правилата относно обществените поръчки, това решение не е достатъчно мотивирано.

Всъщност само позоваването на производството за установяване на неизпълнение на задължения, което Комисията образува срещу Унгария през 2015 г. във връзка с прякото възлагане на поръчката за строителство, което производство тя прекратява, считайки, че възлагането отговаря на правилата за обществените поръчки, не е достатъчно, тъй като не дава възможност да се разберат причините, довели до тази извод.

1 Решение (ЕС) 2017/2112 на Комисията от 6 март 2017 година относно мярка/схема за помощ/държавна помощ SA.38454 – 2015/C (ex 2015/N), която Унгария възнамерява да приложи в подкрепа на изграждането на два нови ядрени реактора в атомната електроцентрала „Paks II“.2 MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Company Limited by Shares. 3 С други думи, без публична процедура за обществена поръчка.„Нижегородская инжиниринговая компания „Атомзнергопроект“.5 Русия се ангажирала да отпусне револвиращ кредит в размер на 10 млрд. евро. Освен това Унгария е трябвало да предоставидопълнителна сума от 2,5 млрд. евро от собствения си бюджет.6 Подкрепена от Люксембург.7 Комисията подкрепят Унгария, Чешката република, Франция, Полша, Словакия и Обединеното кралство.8 Решение на Общия съд от 30 ноември 2022 г., Австрия/Комисия T-101/18 (вж. също прессъобщение № 192/22).9 Отново подкрепена от Люксембург. От своя страна Комисията подкрепят Унгария, Чешката република, Франция и Полша.10 Според практиката на Съда Комисията е длъжна да вземе предвид нарушения на разпоредби на правото на Съюза, различни от тези вобластта на държавните помощи, когато такова нарушение произтича от финансираната икономическа дейност, от самата помощ или отнейния предмет или още от условията, неразривно свързани с предмета на помощт