Последни новини
Home / Законът / САС остави за постоянно в ареста 22-годишният младеж, предизвикал дерайлиране на трамвай в София

САС остави за постоянно в ареста 22-годишният младеж, предизвикал дерайлиране на трамвай в София

De Fakto 11.09.2025 Законът Напишете коментар 118 Прегледа

Defakto.bg

22-годишният Даниел Терзиев, който на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на трамвай по линия №22 на Столичния градски транспорт, остава за постоянно в ареста.

Апелативен съд – София потвърди мярката „задържане под стража“ спрямо Тeрзиев, който на 2 септември предизвика дерайлиране на трамвай по линия №22 на Столичния градски транспорт.
При инцидента нямаше пострадали хора, но нанесени бяха материални щети, както на подлеза срещу Румънското посолство, така и на паркирали в района автомобили.
От показанията на основния свидетел, които са подкрепени и от останалите доказателства, съдът направи извод, че извършеното не е било по непредпазливост, а целенасочено обвиняемият е искал да приведе в движение мотрисата.
Ако бъде с по-лека мярка, има опасност да се укрие, тъй като след деянието е отказал да се предаде в районното, не е отишъл на работа и не е открит на адресите, което е наложило да бъде обявен за издирване.
Съдът  взе  предвид и обстоятелството, че в момента на извършване на деянието, той е бил в изпитателния срок на предходно осъждане за кражба.Освен това само преди няколко месеца той е бил осъден за друго престъпление и е извършил деянието по време на условната си присъда, което го характеризира като човек със завишена обществена опасност.
Пред съда обвиняемият единствено каза, че съжалява.
Определението на САС е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

About De Fakto

Проверете също

Промени в Закона за съдебната власт: ВСС с изтекъл мандат не може да избира главен прокурор и шефове на ВКС и ВАС

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се създават гаранции …

България е нарушила Европейската социална харта с ваксинационния си план за защита на възрастните срещу COVID

  Европейският комитет за социални права установи няколко нарушения на Европейската социална харта, включително дискриминация …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване