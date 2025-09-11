САС остави за постоянно в ареста 22-годишният младеж, предизвикал дерайлиране на трамвай в София

22-годишният Даниел Терзиев, който на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на трамвай по линия №22 на Столичния градски транспорт, остава за постоянно в ареста.

При инцидента нямаше пострадали хора, но нанесени бяха материални щети, както на подлеза срещу Румънското посолство, така и на паркирали в района автомобили.

От показанията на основния свидетел, които са подкрепени и от останалите доказателства, съдът направи извод, че извършеното не е било по непредпазливост, а целенасочено обвиняемият е искал да приведе в движение мотрисата.

Ако бъде с по-лека мярка, има опасност да се укрие, тъй като след деянието е отказал да се предаде в районното, не е отишъл на работа и не е открит на адресите, което е наложило да бъде обявен за издирване.

Съдът взе предвид и обстоятелството, че в момента на извършване на деянието, той е бил в изпитателния срок на предходно осъждане за кражба.Освен това само преди няколко месеца той е бил осъден за друго престъпление и е извършил деянието по време на условната си присъда, което го характеризира като човек със завишена обществена опасност.

Пред съда обвиняемият единствено каза, че съжалява.

Определението на САС е окончателно и не подлежи на жалба или протест.