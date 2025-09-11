След решение на ВКС: 90 – годишната Янка Ушколова запазва жилището си, което трябваше да освободи по решение на „несъществуващ“ арбитражен съд

Върховният касационен съд (ВКС) отмени днес арбитражното решение, с което 90-годишната Янка Ушколова беше осъдена да заплати 684 540,50лв. на фирмата „Билд комфорт 18“ и имотът й беше запориран.

След решението на съда тя запазва жилището си в кв. „Редута“ в София и ще продължи да живее в него.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по молба от Янка У. за отмяна на арбитражното решение, с което наследодателят на ищцата – нейният син Иван Н., е осъден да заплати на „Билд комфорт 18“ ЕООД сумата от 684 540,50 лв., представляваща неустойка по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Въз основа на това решение Софийският градски съд издава изпълнителен лист в полза на „Билд Комфорт 18“ ЕООД и е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител.

Тричленeн състав на ВКС отменя обаче арбитражното решение на основание чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗА – тъй като не е сключено арбитражно споразумение. Арбитражният съд е приел, че е компетентен да разгледа спора поради наличие на арбитражна клауза в сключен от наследодателя на ищцата предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Пред ВКС обаче не е било представено нито арбитражното дело, нито предварителният договор.

Наред с това – съдът установява, и че ответната страна не е била надлежно уведомена за назначаването на арбитър и арбитражно производство. Това от своя страна е второто основание за отмяна на решението на основание чл. 47, ал. 1 т. 4 от Закона за арбитража.

В решението си ВКС посочва по безспорен начин, че предварителният договор, на който е стъпил „изчезналия в нелегалност“ по думите на министъра Софийски

търговски арбитражен съд, не съществува.

Случаят „Ушколова“ стана повод министърът на правосъдието Георги Георгиев да инициира цялостна реформа на Закона за арбитражите.

„На 31 юли тази година подписах Указа, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме

решението на ВКС по делото й, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама“, коментира

министър Георгиев.