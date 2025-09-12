Адвокатът на един от младежите: Жулиен Кязъмов не е участвал в побоя, самият Кожухаров не го разпознава

При засилени мерки за сигурност в Апелативния съд във Велико Търново започнаха съдебните заседания по мерките на четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе на 4 септември ст. комисар Николай Кожухаров.

Два часа продължава първото от четирите заседания. То е за марката на задържания в ареста Жулиен Кязъмов, съобщи агенция Анонс.

По искане на прокуратурата към досъдебното производство днес бяха приобщени протоколът с разпита на пострадалия полицейски директор Никой Кожухаров, направен на 10 септември, както и показанията на единия от четиримата обвиняеми Виктор Иванов.

Представена беше 74 листа видеотехническа експертиза и диск с видеозаписи. По думите на защитата, Кожухаров е заявил, че е получил два удара и когато се е обърнал, е видял лице, което е седяло на предната седалка. В същото време Жулиен Кязъмов се е намирал на задната седалка, с различна тениска, което според адвоката изключва неговото участие в инцидента

„Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. Разпитани са 8 полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. Днес в съдебно заседание дори Кожухаров каза, че е получил два удара и до него е било друго лице, не е бил Жулиен. Това казва и съпроцесникът му. По-важно е да попитате прокуратурата има ли бодикамери и къде са записите, ако има. В делото няма. Аз не видях докладни. На всеки екип трябва да има докладна – какво е заварил, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието“, обясни адвокат Иванов.

Според апелативните прокурори Димитър Лещаков и Цветан Маринов, при съпоставката на разбора на видеокадрите със свидетелски показания, 18-годишният Жулиен е едно от лицата, нанесли побой над полицейския директор, а извършените действия са арогантни. Това, че младежът е студент първи курс в специалността „Противодействие на престъпността“ и е с чисто съдебно минало не са предпоставка за промяна на мярката му в по-лека, както поиска защитата, заявиха прокурорите.

Съдебните заседания във Великотърновския апелативен съд ще протекат бавно и дълго, защото всеки един от адвокатите на четиримата младежи се запознава с допълнителните доказателства, съобщава БНР.