АС – Велико Търново извади от ареста и третия младеж, Виктор Иванов, заради русенския скандал

De Fakto 12.09.2025 Без категория, Законът, Избрано Напишете коментар 198 Прегледа

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение домашен арест за Виктор Иванов – третия от задържаните по делото за нападението над директора на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров, предаде репортер на информационна агенция АНОНС. Самият Виктор не присъства лично, а бе представен от адвокат.

Съдът прие, че по-леката мярка е достатъчна на този етап, въпреки настояването на прокуратурата Иванов да остане задържан. Според държавното обвинение той е бил активен участник в конфликта и заедно с останалите е нанесъл удари по пострадалия.

Защитата на Иванов обаче твърди, че клиентът ѝ не е имал водеща роля в инцидента и действията му не оправдават най-тежката мярка „задържане под стража“.

Според адвокатите обвинението се базира основно на косвени свидетелски показания, а реалните доказателства за съпричастност са оспорими.

С решението си апелативните магистрати поставиха и Виктор Иванов под домашен арест, след като същата мярка вече беше определена за Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев.

Разследването  продължава, но досега възпитателната педагогика на ОС – Русе  се пропука, след като случаят попадна на непредубедени  съдии.

