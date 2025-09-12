АС – Велико Търново извади от ареста и третия младеж, Виктор Иванов, заради русенския скандал

Share Facebook

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение домашен арест за Виктор Иванов – третия от задържаните по делото за нападението над директора на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров, предаде репортер на информационна агенция АНОНС. Самият Виктор не присъства лично, а бе представен от адвокат.

Съдът прие, че по-леката мярка е достатъчна на този етап, въпреки настояването на прокуратурата Иванов да остане задържан. Според държавното обвинение той е бил активен участник в конфликта и заедно с останалите е нанесъл удари по пострадалия.

Защитата на Иванов обаче твърди, че клиентът ѝ не е имал водеща роля в инцидента и действията му не оправдават най-тежката мярка „задържане под стража“.

Според адвокатите обвинението се базира основно на косвени свидетелски показания, а реалните доказателства за съпричастност са оспорими.

С решението си апелативните магистрати поставиха и Виктор Иванов под домашен арест, след като същата мярка вече беше определена за Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев.

Разследването продължава, но досега възпитателната педагогика на ОС – Русе се пропука, след като случаят попадна на непредубедени съдии.