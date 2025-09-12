Адвокат Методи Лалов: Брутално – в ареста държат човек, който не е дори обвиняем! Пуснаха и четвъртия задържан по сагата с полицейския шеф

Той напада сериозно прокуратурата за груби пропуски по разследването на „побоя“ в Русе
По думите му по делото липсват важни доказателства:
Няма приложени дискове с трите експертизи, а единственият наличен диск е без необходимата информация.
Абсурдно е, че протоколът за разпит на Николай Кожухаров е датиран 10.10.2025 г. – дата, която предстои и няма поправка.
„Неясно е кога и при какви условия е направен този разпит. Ако прокуратурата държи в някой шкаф доказателства, това ощетява правото на защита“, казва Лалов.
Той подчертава, че не може експертизи да бъдат приети, ако няма възможност за проверка на техния носител:
„Щом няма да гледаме дисковете, няма да бъдат приети и експертизите. Няма норма, която да позволява доказателства да се държат другаде.“
Адвокатът заяви, че в процес, в който се решава правото на свобода на неговия подзащитен, не може да се допускат „компромиси с процедурите и законовите изисквания“.
„Никакви компромиси не могат да правят по отношение на законово установен орган с огромен капацитет. Този грешен протокол няма място в делото“, категоричен бе Лалов.
Уникален процесуален гаф отбелязва още адвокатът
срещу 15-годишния Станислав. – младежът никога не е бил официално привличан като обвиняем, въпреки, че съдът в Русе го е задържал.
„Жулиен Сюлейманов Кязъмов е привлечен два пъти с противоречива правна квалификация. Но няма привлечен Станислав. Това е срамота, което виждам. Съдът в Русе е взел мярка спрямо Станислав, без той да е привлечен. Категорично има огромен процесуален пропуск. Скандално е това. Треперя, защото не мога да повярвам, че това може да се случи“, заявява Лалов.
“ Недопустимо е да се вземе мярка за неотклонение спрямо лице, което не е обвиняем, пълна каша, скандализиран е адвокатът.
Адвокатът поставя под въпрос и обвинението за „обикновено разстройство на здравето“. „Няма такова нещо като обвинение в „обикновено разстройство на здравето“, без да знаем в какво се изразява. Бъбрек ли е, око ли е? Не допускайте такова обвинение“, настоява Лалов.
Съставът на съда остава шокиран и се оттегля за поредно съвещание, пише агнецията.
Очаква се решение по задържането на непълнолетния 15–годишен Станислав.