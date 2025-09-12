Адвокат Методи Лалов: Брутално – в ареста държат човек, който не е дори обвиняем! Пуснаха и четвъртия задържан по сагата с полицейския шеф

Той настоява за възпроизвеждане на видеозаписите от местопроизшествието, както и да се води звукозапис на самото съдебно заседание.

По думите му по делото липсват важни доказателства:

Няма приложени дискове с трите експертизи, а единственият наличен диск е без необходимата информация.

Абсурдно е, че протоколът за разпит на Николай Кожухаров е датиран 10.10.2025 г. – дата, която предстои и няма поправка.

„Неясно е кога и при какви условия е направен този разпит. Ако прокуратурата държи в някой шкаф доказателства, това ощетява правото на защита“, казва Лалов.

Той подчертава, че не може експертизи да бъдат приети, ако няма възможност за проверка на техния носител:

„Щом няма да гледаме дисковете, няма да бъдат приети и експертизите. Няма норма, която да позволява доказателства да се държат другаде.“

Адвокатът заяви, че в процес, в който се решава правото на свобода на неговия подзащитен, не може да се допускат „компромиси с процедурите и законовите изисквания“.

„Никакви компромиси не могат да правят по отношение на законово установен орган с огромен капацитет. Този грешен протокол няма място в делото“, категоричен бе Лалов.

Уникален процесуален гаф отбелязва още адвокатът

срещу 15-годишния Станислав. – младежът никога не е бил официално привличан като обвиняем, въпреки, че съдът в Русе го е задържал.

„Жулиен Сюлейманов Кязъмов е привлечен два пъти с противоречива правна квалификация. Но няма привлечен Станислав. Това е срамота, което виждам. Съдът в Русе е взел мярка спрямо Станислав, без той да е привлечен. Категорично има огромен процесуален пропуск. Скандално е това. Треперя, защото не мога да повярвам, че това може да се случи“, заявява Лалов.

“ Недопустимо е да се вземе мярка за неотклонение спрямо лице, което не е обвиняем, пълна каша, скандализиран е адвокатът.

Прокуратурата не предоставя видеозаписите, въз онова на които са изготвени експертизи и с които уж обосновава своето обвинение. Прокуратурата злоупотребява. Ще пусна сигнал за длъжностно престъпление, хора, които крият доказателства“, коментира още Лалов.

Адвокатът поставя под въпрос и обвинението за „обикновено разстройство на здравето“. „Няма такова нещо като обвинение в „обикновено разстройство на здравето“, без да знаем в какво се изразява. Бъбрек ли е, око ли е? Не допускайте такова обвинение“, настоява Лалов.

Съставът на съда остава шокиран и се оттегля за поредно съвещание, пише агнецията.

Очаква се решение по задържането на непълнолетния 15–годишен Станислав.