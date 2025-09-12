Освободиха от ареста и Кирил Гочев, момчето, ударено най – напред от съседа на шефа на полицията в Русе

Апелативният съд във Велико Търново промени мярката за неотклонение на Кирил Гочев – един от задържаните по делото за побоя над директора на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров.

Вместо в ареста, Гочев остава под домашен арест, предаде информационна агенция АНОНС.

По-рано днес прокуратурата настоя той да остане зад решетките, тъй като според обвинението именно Гочев е с водеща роля в инцидента – шофирал е автомобила, отворил е вратата, с която е блъснат свидетелят Георги Димитров, и е нанесъл първите удари. Държавното обвинение изтъкна още, че той е отказал да предостави телефона си и съществува реална опасност да се укрие.

Защитата, представлявана от адвокат Георги Георгиев, беше категорична, че основният виновник е именно свидетелят Георги Димитров. По думите ѝ той пръв е застанал пред автомобила на Гочев, ударил го е и е провокирал конфликта.

„Несправедливо е четирима младежи да носят тежка отговорност заради действията на един човек, който е бил агресивен и е употребил алкохол“, заяви адвокат Георгиев.

По думите му, в нощта на 4 септември около 00:20 ч. Димитров умишлено застанал пред автомобила на Гочев, който спрял.

„Кирил дори е смотолевил „извинявай“, но тогава Димитров го удря пръв. Кирил замахва с идеята да се защити, след което Димитров опитва да бръкне в колата и отново да го удари“, обясни адвокатът.

Адвокатът твърди още, че Димитров е действал агресивно, подпирал е вратата на автомобила, а впоследствие е ударил Гочев. „Останалите младежи излизат, за да прекратят скандала. Настъпва суматоха, никой не е разбрал, че в конфликта е замесен комисар Кожухаров“, каза защитникът.

По думите му четирима свидетели са категорични, че именно Димитров е посегнал пръв на Гочев. Защитата твърди и че той е нарушил Закона за движение по пътищата, като е създал предпоставка за ПТП, заставайки внезапно пред автомобила.

В залата бяха представени амбулаторен лист за преглед на Кирил Гочев от 4 септември, трудов договор и заповед за уволнение. Според защитата той е търсил медицинска помощ заради болки в главата, но не са били установени сериозни наранявания.

Адвокатът постави под съмнение и версията на прокуратурата относно медицинската помощ. „Гочев е искал да бъде прегледан, но линейката е отказала. Впоследствие патрулка е откарала Кожухаров и Димитров. Ако е имало линейка, защо Димитров, който е с три шева, не е качен в нея, а в полицейски автомобил?“, попита Георгиев.

„Несправедливо е четирима младежи да бъдат наказвани тежко заради действията на човек, който умишлено е създал конфликта, бил е под въздействие на алкохол и е действал като самоуправник“, заяви адвокатът в пледоарията си.

Съдът в крайна сметка прие доводите на защитата, че по-леката мярка е достатъчна, и постанови домашен арест за Кирил Гочев.

Разследването по случая продължава.

По рано днес съдът във Велико Търново пусна под домашен арест и Жулиен Кязъмов.