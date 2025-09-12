Пуснаха под домашен арест 18-годишния Жулиен Кязъмов, един от 4 – та обвиняеми за скандала с русенския шеф на полицията

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Състав на Великотърновския апелативен съд промени мярката за неотклонение на 18-годишния Жулиен Кязъмов, един от четиримата обвиняеми за скандала с полицейския директор в Русе Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

Младежът ще е под домашен арест, което е по-лека мярка от задържане под стража, която определи Русенският окръжен съд.

Близо три часа отне на съдебния състав с председател съдия Корнелия Колева да се запознае с новите доказателства по досъдебното производство, които днес представи прокуратурата. Сред тях са протокол от разпита на 10 септември пострадалия полицейски директор и 74 страници видео техническа експретиза.

В началото на заседанието прокурорът от Апелативна прокуратура Велико Търново Димитър Лещаков каза, че подкрепя определението „задържане под стража“ на Окръжния съд в Русе и пледира тя да не се променя. Според него решението на съда в Русе е в съответствие със събраните материали и изводи на досъдебното производство. Той припомни, че обвиненията срещу него са две и има опасност той да се укрие от правосъдието.

Защитата на Кязимов и самият обвиняем поискаха по-лека мярка за неотклонение – домашен арест или подписка, за да може Кязимов да продължи своето образование, тъй като е студент в първи курс.

Според адвоката от 11 свидетели, разпитани при досъдебното производство, осем са полицейски служители, което означава, че при по-лека мярка той няма как да повлияе на свидетелите. Съдът разгледа нови материали и доказателства по делото.

Мерките се гледат при засилена полицейска охрана на съдебната палата във Велико Търново. В момента съдът заседава по мярката на 18-годиния Кирил Гочев, който е шофирал автомобила с младежите в нощта на нападението на 4 септември. Младежът се яви в съдебната зала.

Решението на апелативните съдии е окончателно.

Предстоят мерките на 19-годишния Виктор Иванов и на 15-годишния Станислав. Момчетата ще бъдат представлявани от адвокатите си и не се явяват.