Съдия Ани Захариева от СГС остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста по предположение за евентуално престъпление

Цялата варненска община била подчинена на кмета и това значи, че Благомир Коцев остава в ареста – това излезе от определението на съдия Ани Зарахиева, с което тя даде шанс на прокуратурата да събира доказателства за обвинението си – до тогава кметът ще е под стража.
Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията.
Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави Захариева и по предположение прие, че може да е замесен в престъпление. По делото тя прие, че има достатъчно доказателства за участието му в организирана престъпна група за корупционни престъпления
До момента прокуратурата има един незаобиколим успех – преместването на делото от ОС Варна в СГС, който е любител на задържането под стража, докато ПРБ смогне с обвиненията си, коментираха набюдатели на процеса.
Съдия Захариева чете близо час определението, което успя да напише за час и половина.Тя се позова на множество показания на свидетели, сред тях и на бизнес дамата Пламенка Димитрова, за да обоснове участие на варненския кмет и в организирана престъпната група, и в поискан от Димитрова подкуп. Цитира Димитрова как първо се срещнала с един от задържаните общински съветници, за да говорят за участието ѝ в обществена поръчка, за която, по-късно разбрала, че е спечелена от друга фирма.
На фона на тези разсъждения изглежда логичен въпроса на защитата, поставен по – рано в заседанието – трябваше ли Коцев да подшушне името на Асен Василев, за да се вдигнат решетките, така както направиха видни контрабандисти например, на които не наложиха арести.
Пред медиите бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков, който присъстваше на заседанието, заяви, че аргументите на защитата са били много силни, а прокуратурата неподготвена и не са имали аргументи, като нейната работа била свършена от съда.
„Това беше безобразно дело, абсолютно съм възмутен и апелирам към всички свободни българи още днес да излязат от 18:30 часа на площада, защото това просто не може да се трае. Когато загубим съдебната система напълно, ние нямаме вече правов ред, имаме хаос“, каза той.
Прокурор Велислава Патаринска на въпрос на БТА дали делото е политическо отговори, че „прокуратурата не води политически дела“. Тя обясни, че се извършва проверка на казаното от бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов, че му е оказан натиск от Комисията за противодействие на корупцията да даде конкретни показания.
По думите на Патаринска се проверяват служителите, извършили разпита на Иванов. Патаринска добавя, че Диан Иванов не е подал сигнал за заплаха за живота му.
Тя отговоря отрицателно на въпроса дали Иванов е дал първоначалните си показания заради заплахи срещу детето му.
Майката ва Благомил Коцев, Евелина Коцева, заяви, че от общи приятели на Диан Иванов знае, че синът му е бил притискан от служителите на КПК, за да се яви баща му и да даде показания срещу Благомир Коцев.