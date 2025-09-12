Съдия Ани Захариева от СГС остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста по предположение за евентуално престъпление

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Цялата варненска община била подчинена на кмета и това значи, че Благомир Коцев остава в ареста – това излезе от определението на съдия Ани Зарахиева, с което тя даде шанс на прокуратурата да събира доказателства за обвинението си – до тогава кметът ще е под стража.

Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията.

Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави Захариева и по предположение прие, че може да е замесен в престъпление. По делото тя прие, че има достатъчно доказателства за участието му в организирана престъпна група за корупционни престъпления

До момента прокуратурата има един незаобиколим успех – преместването на делото от ОС Варна в СГС, който е любител на задържането под стража, докато ПРБ смогне с обвиненията си, коментираха набюдатели на процеса.

Съдия Захариева чете близо час определението, което успя да напише за час и половина.Тя се позова на множество показания на свидетели, сред тях и на бизнес дамата Пламенка Димитрова, за да обоснове участие на варненския кмет и в организирана престъпната група, и в поискан от Димитрова подкуп. Цитира Димитрова как първо се срещнала с един от задържаните общински съветници, за да говорят за участието ѝ в обществена поръчка, за която, по-късно разбрала, че е спечелена от друга фирма.

На фона на тези разсъждения изглежда логичен въпроса на защитата, поставен по – рано в заседанието – трябваше ли Коцев да подшушне името на Асен Василев, за да се вдигнат решетките, така както направиха видни контрабандисти например, на които не наложиха арести.