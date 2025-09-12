В София гледат мерките на Благомир Коцев и Никола Барбутов, във В. Търново на младежите, обвинени за побой на полицейски шеф

1. В столицата два съдебни състава ще решават да пуснат ли на свобода кмета на Варна Благомир Коцев и бившия заместник – кмет на София Никола Барбутов.
Двамата са обвинени за корупционни престъпления във връзка с обществени поръчки.
Разследването срещу Благомир Коцев започна по сигнал на варненската бизнесдама Пламенка Димитрова, а първоначално показания срещу него даде и бившият му заместник Деян Иванов. След това Иванов оттегли показанията, защото били дадени под натиск.
Делото срещу Барбутов, е по сигнал на кметовете на столичните райони „Младост“ и „Люлин“.
Делата за промени на мерките бяха внесени в съда със със значително закъснение от прокуратурата, въпреки че по закон е длъжна да изпрати веднага исканията на защитата в съда.
От 10, 30 ч започна заседанието за освобождаване от ареста на варненския кмет. Адвокат Лулчева, казват наблюдатели, вече е „изсипала един самосвал“ доказателства. Съдия по делото е Ани Захариева.
От 14, 30 ч. ще започне делото срещу задържането на Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов. Съдия е Александра Йорданова.
В подкрепа на двамата задържани тази вечер, петък, пред Съдебната палата ще се проведе протест под надслов:“Отпор срещу диктатурата“.
2. Великотърновския апелативен съд на втора втора инстанция разглежда задържането на четирите момчетата, обвинени, че са пребили областния полицейски шеф в Русе.
Последно ще бъде разглеждана мярката на непълнолетния ученик и тя ще бъде при закрити врати, каквито според закона.
На свои четири заседания от 6 септември Окръжният съд в Русе наложи и на четиримата младежи най-строгата мярка – „задържане под стража“.
Журналистът Борис Митов от Свободна Европа заяви очакванията си пред БНР, че съдът ще разгледа “ по-убедително и по-достоверно фактите по делото:
„Очаквам на тази инстанция, втората, да се разгледа по-задълбочено казусът. Защото в Окръжен съд Русе, на първа инстанция – 6 септември, съдията, мисля, че се казваше Милена Пейчева, дори не беше възпроизвела в зала наличните записи на инцидента“, каза Борис Митов, който е съдебен и криминален репортер.
Той се опитва да направи хронология на „разваления телефон“ за случая с бития полицейски директор.
„Ще фокусирам моите разсъждения в посока на изключително неадекватното поведение на МВР. МВР само политизира този случай и го превърна в дъвка, която провокира вълна от спекулации, подигравки и този случай стана комедиен, съжалявам, казвам го с цялото си уважение към пострадалия директор“, каза журналистът.