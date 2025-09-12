В София гледат мерките на Благомир Коцев и Никола Барбутов, във В. Търново на младежите, обвинени за побой на полицейски шеф

1. В столицата два съдебни състава ще решават да пуснат ли на свобода кмета на Варна Благомир Коцев и бившия заместник – кмет на София Никола Барбутов.

Двамата са обвинени за корупционни престъпления във връзка с обществени поръчки.

Разследването срещу Благомир Коцев започна по сигнал на варненската бизнесдама Пламенка Димитрова, а първоначално показания срещу него даде и бившият му заместник Деян Иванов. След това Иванов оттегли показанията, з ащото били дадени под натиск.

Делото срещу Барбутов, е по сигнал на кметовете на столичните райони „Младост“ и „Люлин“.

Делата за промени на мерките бяха внесени в съда със със значително закъснение от прокуратурата, въпреки че по закон е длъжна да изпрати веднага исканията на защитата в съда.

От 10, 30 ч започна заседанието за освобождаване от ареста на варненския кмет. Адвокат Лулчева, казват наблюдатели, вече е „изсипала един самосвал“ доказателства. Съдия по делото е Ани Захариева.

От 14, 30 ч. ще започне делото срещу задържането на Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов. Съдия е Александра Йорданова.

В подкрепа на двамата задържани тази вечер, петък, пред Съдебната палата ще се проведе протест под надслов:“Отпор срещу диктатурата“.