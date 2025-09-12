Защитата: Трябва ли Благомир Коцев да прошепне името на Асен Василев на прокуратурата, за да излезе от ареста

Софийският градски съд започна заседанието по мяркатата за нетклонение на „Задържане под стража= на вареннсикя кмет Благомир Коцев с депозиране на копие от жалби, които адвокатът му Ина Лулчева е подала срещу забавените действия на прокуратурата по повод придвижването на молбата за по-лека мярка за неотклонение на Коцев.

Беше предоставен и статус в социалните мрежи на бившия заместник на варненския кмет Диян Иванов, който преди два месеца се отказа от първоначалните си показания срещу него, поиска да бъде разпитан и съвсем наскоро каза, че въпреки желанието му да даде показания, депозирано и пред адвокат, който е предоставил и своя адрес за комуникация с прокуратурата, не е бил потърсен.

По този повод другият защитник на Коцев попита кой се страхува да разпита Диян Иванов и дали всъщност причината да на бъде извикан той в държавното обвинение не е да се чуят подробности около начина, по който върху него е бил оказан натиск да дава показания срещу кмета, с когото е работил.

Освен това стана ясно, че през последните дни прокуратурата е провела поредица от разпити на служители в община Варна, които са били свързани най-вече с обществената поръчка, заради която и той, заедно с още трима души, е подсъдим.

Единият от свидетелите е засвидетелстван като психично болен, а за друг ръководството на Община Варна е подало сигнал до прокуратурата за извършено престъпление по служба още в началото на 2024 г. – месеци преди историята с Пламенка.

Прокуратурата е разпитвала и други свидетели – част от тях служители на Община Варна, които отричат да е имало престъпление. Друга част са бизнесмени и строители, които са се оплакали, че им се бавят ПУП-овете.

Бизнесдамата Пламенка Димитрова беше многократно цитирана в пледоариите на адвокатите, като стана ясно, че тя има и четвърти разпит от юни месец, в който вече не свързва директно Асен Василев с престъпната група, а е казала, че говори за неизвестен човек с имунитет.

Освен това, тя е заявила, че по индиректен път ѝ е било казано, че парите от подкупа ще отидат при Благомир Коцев, пише БНР.

След пледоариите на адвокатите започна да говори прокуратурата, която ще обясни какво е събрала дейтвително, от нейна гледна точка, през последните повече от два месеца.

Иначе това, което се чу в съдебната зала, е въпросът на адвокат Николай Владимиров трябва ли Благомир Коцев да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста. Именно Асен Василев, неназован в постановлението за привличане, стана оправдание на прокуратурата делото да бъде иззето от ОС– Варна и представено на софийското правосъдие, но описан като високопоставено лице в ОПГ. Срещу него и до момента ПРБ няма никакви доказетлства, а той заведе дело на свидетелката Пламенка Димитрова за клевета.

Адвокатите на Коцев поискаха от Софийския градски съд по-лека мярка за неотклонение по отношение на техния клиент. Според тях няма обосновано предположение Коцев да е извършил престъпленията, за които е обвинен, няма дори бегло подозрение, нито има опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Ина Лулчева определи делото като политическо преследване на кмета на Варна, започнало преди десет месеца и било с политически цели. Тя отбеляза, че в показанията на свидетелите няма данни за организирана престъпна група, а дори апелативният съд е отбелязал, че няма данни спрямо Коцев за искане на подкуп, за да се упражни влияние върху длъжностни лица.

Благомир Коцев заяви, че поддържа казаното от защитата. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група и искане на подкуп. Коцев посочи пред съда, че няма никакви притеснение от това, което се е случвало по време на разследването досега. Надявам се, че ще мога да се върна при семейството си, каза още Коцев.

Нов прокурор по делото, командированата от Плевевен Велислава Патаринска отеляза, че разследващите в никакъв случай не са бездействали. През времето на задържане на Коцев е била изисквана информация за факти и обстоятелства от производството относно предмета на обвинение и евентуално извършено престъпление, били са разпитани и свидетели.

Това обвинение със сигурност следва да бъде прецизирано, разследването е в начален етап, каза Патаринска. Също така отбеляза, че максималният срок за задържане на обвиняемия е осем месеца.

Тя добави, че Коцев не се е възползвал от възможността в закона да защити тезата си, че не е извършил престъпление чрез искания за разпит на свидетели и предоставяне на доказателства, на което адвокат Лулчева отговори:

„Къде остана презумпцията за невиновност, защо да искаме разпит на свидетели, след като не искат да разпитат Деян Иванов, който казва, че показанията му са дадени под натиск. Това е средновековно разбиране за наказателен процес,“ каза адвокатът.

Прокурор Патаринска посочи, че е изпратено писмо до Комисията за противодействие на корупцията за разпит на Иванов и той ще бъде проведен, но той не е от такова значение за повдигането на обвинение по отношение на Коцев, че да може да разклати обоснованото предположение, тъй като не е единственият разпит, на което то се базира, има разпит и на Пламенка Димитрова.

Патаринска и прокурор Ахмед Кокоев поискаха съдът да не променя мярката за неотклонение на Коцев. Според Кокоев срокът на задържане е разумен и в рамките на закон

Съдия Ани Захариева се оттегли на съвещание. Очаква се нейното определение по-късно днес.

Каквото и да е решението днес обаче, то ще влезе в сила след произнасяне на втора инстанция.