СГС остави в ареста и Никола Барбутов. Адвокат Лулчева: Вместо да е арбитър, съдията влезе в ролята на обвинител

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Двамата са обвинени за участие в престъпна група за корупционни престъпления.
Според съдия Александра Йорданова, не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени.
Разследването срещу двамата и още две жени, които са на свобода срещу парични гаранции, е от края на юни. То беше образувано по сигнали на Георги Тодоров, кмет на столичния район „Люлин“ и Ивайло Кукурин, кмет на район „Младост“ с оплаквания, че им бил оказван натиск във връзка с обществени поръчки, които трябвало да бъдат спечелени от фирми, близки до „Продължаваме Промяната“.
Според съда въпреки, че няма опасност на свобода – Барбутов и Рафаилов да се укрият, те могат да извършат друго престъпление.
„Времето, което до момента са прекарали в ареста е разумно“, записа още в определението си съдия Йорданова. То може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.
В случай на обжалване съдебното заседание е насрочено за 18 септември в СГС.
Задържането под стража трябва да е изключение – така пише в дебелите книжки. Така казва и Европейският съд по правата на човека. Това не е мярка за „разумен престой в ареста по предположения, докато прокуратурата събере доказателства, а обратно.
Понеже знаем, че и двете дами съдии по делата „Коцев“ и „Барбутов“ не са любители на европейската практика по правата на човека в Страсбург, ще чакаме ЕСПЧ да потвърди знанията ни.
В знак на почит няма да забравим имената и на двете.
Делата са сюреалистични
Съдиите, разгледали днес мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, не изпълниха, това което им вменява закона – да обсъдят това, което се казва от защитата и обвинението“.
няма престъпление още при повдигане на обвиненията, а делата са сюреалистични.