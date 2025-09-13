СГС остави в ареста и Никола Барбутов. Адвокат Лулчева: Вместо да е арбитър, съдията влезе в ролята на обвинител

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Двамата са обвинени за участие в престъпна група за корупционни престъпления.

Според съдия Александра Йорданова, не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени.

Разследването срещу двамата и още две жени, които са на свобода срещу парични гаранции, е от края на юни. То беше образувано по сигнали на Георги Тодоров, кмет на столичния район „Люлин“ и Ивайло Кукурин, кмет на район „Младост“ с оплаквания, че им бил оказван натиск във връзка с обществени поръчки, които трябвало да бъдат спечелени от фирми, близки до „Продължаваме Промяната“.

Според съда въпреки, че няма опасност на свобода – Барбутов и Рафаилов да се укрият, те могат да извършат друго престъпление.

„Времето, което до момента са прекарали в ареста е разумно“, записа още в определението си съдия Йорданова. То може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

В случай на обжалване съдебното заседание е насрочено за 18 септември в СГС.

Задържането под стража трябва да е изключение – така пише в дебелите книжки. Така казва и Европейският съд по правата на човека. Това не е мярка за „разумен престой в ареста по предположения, докато прокуратурата събере доказателства, а обратно.

Понеже знаем, че и двете дами съдии по делата „Коцев“ и „Барбутов“ не са любители на европейската практика по правата на човека в Страсбург, ще чакаме ЕСПЧ да потвърди знанията ни.

В знак на почит няма да забравим имената и на двете.

Делата са сюреалистични

Съдиите, разгледали днес мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, не изпълниха, това което им вменява закона – да обсъдят това, което се казва от защитата и обвинението“.

Това каза в предаването „Денят с Веселин Дремджиев адвокат Ина Лулчева, която е защитник и на двамата.

Според нея и в двата случая изводът ще е, че

няма престъпление още при повдигане на обвиненията, а делата са сюреалистични.

„Най-много ме притесни това, че по принцип борбата по делата върви между адвокати и прокуратура, а съдът трябва да е арбитър.

Днес съдиите влязоха в обвинителната функция, вместо да са арбитър“, обясни Лулчева. Тя поясни, че съдът е представил доказателства в полза на обвинението.

„От прокуратурата казаха: задържайте ги, моля ви се, защото ние тепърва ще разследваме, след като делото е образувано преди 10 месеца, ние тепърва ще разследваме и може би ще открием някое престъпление.

И съдията прочета мотиви, които нямаха нищо общо с казаното от прокурора. Тя изведе сама обвинителни факти, въз основа на които постанови да бъде продължено задържането. Тоест, съдията влезе в обвинителната функция, вместо да е арбитър. Това е чистата истина“, посочи адвокатът на Коцев и Барбутов.

Според Лулчева съдът не е изпълнил ангажимента си да да следи за спазване правата на обвиняемите, като бъде по-взискателен към държавното обвинение.“Незаконно се гледа делото в София (на Коцев, б.а.)

Незаконно се произнася градския съд и Софийския апелативен съд. Всичко е незаконно. Прокуратурата и КПК лъжат. Лъжат буквално“, каза Лулчева.