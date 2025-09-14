Апелативен прокурор към освободeните от ареста младежи: “Дано имате дълъг и гаден път”

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

“Дано имате дълъг и гаден път” — така, с ехидна злобна усмивка, завърши делото на непълнолетното момче по случая Русе. С тези думи се обърна апелативният прокурор Димитър Лещаков от апелативна прокуратура – Велико Търново към нас, всичките над 30 човека, които присъствахме в съдебната зала. Дори председателят на състава на съда реагира с думите: “Е, прокурорът!”. Това написа адв. Михаил кичашки във Фейсбук, който е част от защитата на непълнолетиня Станислав, който бе освободен от ареста.

Е, има ли провокация?

Момчетата са по домовете си, но това не е краят на това скалъпено недоразумение. След почти 24 часа, в малките часове на нощта, се прибрахме и ние при семейства си. Живи и здрави. Не беше гаден пътят, но горчеше това, че някой от висотата на позицията си, облечен с тога, си позволи това. Дали някой ще предприеме мерки? Да — с награди.

П.С. Ако някой застане пред колата ви и след като спрете се засили към шофьорското място и се навре към вас — какво е? Не е ли провокация? Вие не слизате от колата, вратите дори са затворени.

Хайде да сме честни. Тези момчета бяха спрени от някакъв самонадеян подлезур, който — обърнете внимание — твърди, че са карали с висока скорост. Колко трябва да не си на себе си, за да застанеш пред един автомобил, за който твърдиш, че е опасен и се движи рисково, с висока скорост???

П. П. С. – 1: Колко измислен герой трябва да си, след като се навреш към отворения прозорец на шофьора, да заявиш, че си ударен пръв? Вратата на шофьора не е отворена, момчетата не слизат от автомобила. Това се случва едва когато подлезурът нанася шамар. Е, при затворени врати, представете си колко трябва да е близо човек, за да го ударите с дясната ръка. Пробвайте да го направите, за да видите движението и изобщо докъде стига дясната ви ръка в такава ситуация. Хайде да сме честни — не може да се навираш в такава близост и после да обикаляш, мрънкайки, че си ударен. Сега си представете да помислите какво му е в главата на тоя човек в момента, в който се засилва към вашата шофьорска врата? Иска да ви целуне ли?

П. П. С. – 2: Нека бъдем честни, “лумпени” или “локали” няма да стоят настрана и да чакат екипите на полицията да пристигнат след няколко минути. Те или ще избягат, или ще продължат да нанасят удари, защото именно такава е целта им. Няма да ви оставят да говорите по телефона и на спокойствие да извикате полицията (колегите си).

П. П. С. – 3: Хайде да бъдем честни — дори някой да ви се струва, че управлява МПС рисково, с висока скорост, няма да застанете пред него, нали?! Най-нормалното нещо е да се опитате да запомните регистрационния номер и да позвъните на 112, като подадате сигнал. Всичко останало е самоуправство. Не сте органът, който може да налага наказания, нито пък да установява “високата скорост”. В закона ясно са разписани правилата за измерване и установяване на скоростта на движение.

П. П. С. – 4: Осъждаме остро всяко проявление на агресия. Не толерираме и самоуправствените действия. Замислете се в такава ситуация как бихте пистъпили вие. Категорично няма ПОБОЙ, няма ПРЕБИВАНЕ. Дори самият г-н Кожухаров заявява за 2 (два) удара. Нека бъдем честни и да спрем със спекулациите. Побоят представлява дейност по размяна на множество удари в лицето и тялото.

П. П. С. – 5: Първият патрулен автомобил е откарал полицая Кожухаров и неговия спътник до болница Канев в Русе около 00:50 часа. Там те са били прегледани, на Кожухаров е направен скенер. След това, същите са си тръгнали ПЕША към домовете си! Какво се е случило след около 3 ча̀са по-късно — ние не знаем. Защо и от кого Кожухаров е оставен да си тръгне и прибере, след като състоянието му е критично и се е намирал в опасност — ние не знаем!

П. П. С. – 6: Въпросната легитимация на висшия полицейски служител е след инцидента, който трае около 8 (осем) секунди. Това го заявявам категорично. Също така, легитимацията е: “Сега много загазихте, знаете ли кой съм аз?”. Ако някой в такава напрегната ситуация ви каже “Знаете ли кой съм аз?” —?как бихте отговорили? Това ли е професионално поведение на високопоставен държавен служител? От израза “сега много загазихте” става ясно, че обстоятелството, заради което някой е “загазил”, вече е настъпило. Хайде да бъдем честни и да спрем със спекулациите.

П. П. С. – 7: Всички сме били на 18-19 години, някои са, други ще бъдат. Всички ли 18-19 годишни млади хора са лумпени, локали, лекета…? Дайте да сме честни — не. Ами ако в този случай грешим? Кой и как ще поправи това? Няма ли да се срамуваме от себе си?

П. П. С. – 8: Към момента на постановяване “задържане под стража” на всичките четирима младежи, по делото са работили и са разпитани: – 11 свидетеля — 8 от тях са служители на МВР в Русе. Обективно ли е това или шефът като дойде после…? Останалите четирима са две жени, които не са видели нищо от страната на шофьора и един клет човечец, който се приближил, за да “ощипе по бузката” шофьора на колата. Стига глупости! – 5 инспектора и полицая водят следствените дейности. Всичките от МВР в Русе! Обективно ли е или шефът като се върне…? – 2-ма прокурори — единият от РП – Русе, а после от ОП – Русе. – 5-ма следователя от ОСлС в Русе — всичките с кабинети на гърба на “районното”. Обективно ли е?

И накрая двама апелативни прокурора, които всячески се опитват да кажат, че тези момчета нямат място в обществото. Те са лумпени и изверги. Ми не са. Нормални младежи са, впрочем каквито сме били. И е срамно да не го признаем.

Смятам, че обществото имаме за какво да мислим. Не бива да бъдем първоинстинктивни и да приемаме всичко за чиста монета. И нека не си говорим, че ако някой ни посегне, не бивало да отвръщаме. Дори законът ни позоволява защита — позната като неизбежна самоотбрана. Разбира се, защитата трябва да е съответна на нападението. Хайде да бъдем честни, няма как — ако сте нападнати и бити — да вземете телефона и да се обадите на полицията, докато ви нанасят удари. И няма как да се предпазите — вас или вашите близки — ако по някакъв начин не се защитите. Може би трябва да кажете на нападателя “Извинявай, може ли само да звънна до полицията и после продължавай!”. Стига глупости!