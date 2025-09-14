Последни новини
Сбъдната мечта: Освободеният от ареста Кирил Гочев, пълен сирак, е уволнен от работа заради шефа на русенската полиция

De Fakto 14.09.2025 Законът, Избрано 1 коментар 6,025 Прегледа

Кирил Гочев

Обвиняемият в хулиганство заради скандала със старши комисар Николай Кожухаров – шеф на русенската полиция,  Кирил Гочев, е бил уволнен светкавично от ресторанта, в който е работел като сервитьор, съобщи  агенция АНОНС.

Това е момчето, ударено най–напред от съседа на Кожухаров през прозореца на предното стъкло на автомобила му, както се видя на  видеозаписите. 

По време на съдебното заседание пред АС – Велико Търново, защитата на Гочев е представила нови документи, сред които медицинско свидетелство, удостоверяващо, че след инцидента той е получил силен удар в главата, след като е бил блъснат и се е ударил в автомобил. Заради болките е потърсил медицинска помощ в болница.

Адвокатът Георги Георгиев е внесъл в съда и заповед за уволнение, издадена часове след публичното огласяване на случая.

Апелативният съд промени мярката за неотклонение и постанови домашен арест вместо задържане под стража.

След уволнението си Гочев остава без никакви доходи. Той е  кръгъл сирак, което допълнително утежнява положението му. Междувременно в социалните мрежи са се появили  публикации на русенци, които заявяват готовност да му окажат финансова подкрепа. 

Така пък се е сбъднала мечтата на апелативен прокурор от Велико Търново, пожелал на четиримата младежи да имат „дълъг и нелек път“. 

На господата ресторантьори, побързали още  преди съда да се освободят от момчето,  пожелаваме да не им се  случва подобно  зло угодничество към техните деца!

Грозно и безчовечно е.

Един коментар

  1. Jana Petrova
    14.09.2025 at 13:14

    Зависимоста на собственика на заведението е голям , не от полицая престъпник, а от това че самият собственик е в голямо наришение!
    Само че, сега е момента да му предизвика е всякакви проверки !
    Сам си е навредил!
    Да оставиш сирак без хляб!!!!
    Ще го избивееш 100 кратно на собствен гръб!!!

    Отговор

