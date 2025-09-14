Сбъдната мечта: Освободеният от ареста Кирил Гочев, пълен сирак, е уволнен от работа заради шефа на русенската полиция

Обвиняемият в хулиганство заради скандала със старши комисар Николай Кожухаров – шеф на русенската полиция, Кирил Гочев, е бил уволнен светкавично от ресторанта, в който е работел като сервитьор, съобщи агенция АНОНС.
Това е момчето, ударено най–напред от съседа на Кожухаров през прозореца на предното стъкло на автомобила му, както се видя на видеозаписите.
По време на съдебното заседание пред АС – Велико Търново, защитата на Гочев е представила нови документи, сред които медицинско свидетелство, удостоверяващо, че след инцидента той е получил силен удар в главата, след като е бил блъснат и се е ударил в автомобил. Заради болките е потърсил медицинска помощ в болница.
Адвокатът Георги Георгиев е внесъл в съда и заповед за уволнение, издадена часове след публичното огласяване на случая.
Апелативният съд промени мярката за неотклонение и постанови домашен арест вместо задържане под стража.
След уволнението си Гочев остава без никакви доходи. Той е кръгъл сирак, което допълнително утежнява положението му. Междувременно в социалните мрежи са се появили публикации на русенци, които заявяват готовност да му окажат финансова подкрепа.
Така пък се е сбъднала мечтата на апелативен прокурор от Велико Търново, пожелал на четиримата младежи да имат „дълъг и нелек път“.
На господата ресторантьори, побързали още преди съда да се освободят от момчето, пожелаваме да не им се случва подобно зло угодничество към техните деца!
Грозно и безчовечно е.
Зависимоста на собственика на заведението е голям , не от полицая престъпник, а от това че самият собственик е в голямо наришение!
Само че, сега е момента да му предизвика е всякакви проверки !
Сам си е навредил!
Да оставиш сирак без хляб!!!!
Ще го избивееш 100 кратно на собствен гръб!!!