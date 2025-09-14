Последни новини
От седмицата: Когато съдът казва, че Коцев трябва да е в ареста, защото е кмет, значи трябва да се откаже от поста, за да го пуснат

14.09.2025

Когато намалява броя на съдиите, които чуват,  е много лошо
Жалко е, че съдия Ани Захариева, е съдия когото уважавам, но тя влезе в обвинителна функция, вместо да е арбитър 

Обвинението срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оставянето му в ареста имат политическа цел. Това коментира в предаването „Позиция“ на Радио Варна адвокат Ина Лулчева, която е единият от защитниците на кмета. Според нея, по време на вчерашното заседание за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев, прокуратурата не е преставила годни аргументи.

„Когато съдът казва, че Коцев трябва да остане в ареста, защото е кмет, това означава, че единствения начин да бъде пуснат е да престане да бъде кмет. Съдът влезе в ролята на обвинител и свърши работата на прокурата“, подчерта Ина Лулчева и допълни:

„Прокуратурата каза, че иска да събира още доказателства, поради което Благомир Коцев трябвало да стои още в ареста, но това не е основание за арест. Обвинението трябва да работи бързо и не следва да ограничава гражданите, за да си върши работата. Най-притеснителното е, че съдът, вместо да е арбитър, стана обвинител и, търсейки и ровейки из делото, приведе данни, които прокурата преди това не изложи като аргументи, а ние не бяхме чували. Това не е правосъдие“.

Според адвокат Ина Лулчева в свидетелските показания на бившите заместник-кметове Диан Иванов и Христо Рафаилов не се съдържат данни, които да дадат основание за поставянното задържане на варненския кмет:

„Това, което се прави с Диан Иванов и с неговите показания е изключителен скандал. Още при два месеца той каза, че е накаран да лъжесвидетелства от инспектори в КОНПИ. Съдът не пусна Благомир Коцев, защото каза, че той ще върши престъпления, защото е кмет на община Варна, а не се интересува от това, че един или повече държавни служители са извършили престъпление, като са насилвали свидетеля да лъже“.

„Съдът се позова на част от показанията на Христо Рафаилов, в които той обяснява, че извън работно време кметът често е събирал заместник-кметове и други служители в общината в едно заведение, за да говорят по работа. Понякога се е случвало той да се отдели на друга маса с някое от тези лица и да си каже нещо“, допълни още Ина Лулчева и уточни: „Прокуратурата е събирала доказателства хаотично. От община Варна са изискани включително и доказателства за това колко и на каква цена е закупена тоалетната хартия или за проекти за строителство, или плащания на изпълнители на концерти“.

Адвокатът съобщи още, че защитата ще обжалва вчерашното определение на СГС и в четвъртък Софийския апелативен съд ще заседава по искането за промяна на мярката за неотклонение на варненския кмет.

БНР, Варна

По долу речта на Ина Лулчева  на протеста на „Правосъдие за всеки“ в подкрепа на Благомир  Коцев:
https://www.facebook.com/watch/?v=673329051857992
Лулчева: Ако бе спазен законът, кметът на Варна трябваше да бъде пуснат от ареста

