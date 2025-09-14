От седмицата: Когато съдът казва, че Коцев трябва да е в ареста, защото е кмет, значи трябва да се откаже от поста, за да го пуснат

Когато намалява броя на съдиите, които чуват, е много лошо
Жалко е, че съдия Ани Захариева, е съдия когото уважавам, но тя влезе в обвинителна функция, вместо да е арбитър
Обвинението срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оставянето му в ареста имат политическа цел. Това коментира в предаването „Позиция“ на Радио Варна адвокат Ина Лулчева, която е единият от защитниците на кмета. Според нея, по време на вчерашното заседание за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев, прокуратурата не е преставила годни аргументи.
„Когато съдът казва, че Коцев трябва да остане в ареста, защото е кмет, това означава, че единствения начин да бъде пуснат е да престане да бъде кмет. Съдът влезе в ролята на обвинител и свърши работата на прокурата“, подчерта Ина Лулчева и допълни:
„Прокуратурата каза, че иска да събира още доказателства, поради което Благомир Коцев трябвало да стои още в ареста, но това не е основание за арест. Обвинението трябва да работи бързо и не следва да ограничава гражданите, за да си върши работата. Най-притеснителното е, че съдът, вместо да е арбитър, стана обвинител и, търсейки и ровейки из делото, приведе данни, които прокурата преди това не изложи като аргументи, а ние не бяхме чували. Това не е правосъдие“.
Според адвокат Ина Лулчева в свидетелските показания на бившите заместник-кметове Диан Иванов и Христо Рафаилов не се съдържат данни, които да дадат основание за поставянното задържане на варненския кмет:
„Това, което се прави с Диан Иванов и с неговите показания е изключителен скандал. Още при два месеца той каза, че е накаран да лъжесвидетелства от инспектори в КОНПИ. Съдът не пусна Благомир Коцев, защото каза, че той ще върши престъпления, защото е кмет на община Варна, а не се интересува от това, че един или повече държавни служители са извършили престъпление, като са насилвали свидетеля да лъже“.
„Съдът се позова на част от показанията на Христо Рафаилов, в които той обяснява, че извън работно време кметът често е събирал заместник-кметове и други служители в общината в едно заведение, за да говорят по работа. Понякога се е случвало той да се отдели на друга маса с някое от тези лица и да си каже нещо“, допълни още Ина Лулчева и уточни: „Прокуратурата е събирала доказателства хаотично. От община Варна са изискани включително и доказателства за това колко и на каква цена е закупена тоалетната хартия или за проекти за строителство, или плащания на изпълнители на концерти“.
Адвокатът съобщи още, че защитата ще обжалва вчерашното определение на СГС и в четвъртък Софийския апелативен съд ще заседава по искането за промяна на мярката за неотклонение на варненския кмет.
БНР, Варна