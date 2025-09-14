От седмицата: Когато съдът казва, че Коцев трябва да е в ареста, защото е кмет, значи трябва да се откаже от поста, за да го пуснат

Обвинението срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оставянето му в ареста имат политическа цел. Това коментира в предаването „Позиция“ на Радио Варна адвокат Ина Лулчева, която е единият от защитниците на кмета. Според нея, по време на вчерашното заседание за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев, прокуратурата не е преставила годни аргументи.

„Когато съдът казва, че Коцев трябва да остане в ареста, защото е кмет, това означава, че единствения начин да бъде пуснат е да престане да бъде кмет. Съдът влезе в ролята на обвинител и свърши работата на прокурата“, подчерта Ина Лулчева и допълни:

„Прокуратурата каза, че иска да събира още доказателства, поради което Благомир Коцев трябвало да стои още в ареста, но това не е основание за арест. Обвинението трябва да работи бързо и не следва да ограничава гражданите, за да си върши работата. Най-притеснителното е, че съдът, вместо да е арбитър, стана обвинител и, търсейки и ровейки из делото, приведе данни, които прокурата преди това не изложи като аргументи, а ние не бяхме чували. Това не е правосъдие“.