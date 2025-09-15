Арестуван е син на прокурор от Апелативната прокуратурата в Бургас с 50 кг марихуана

Син на прокурор от Апелативната прокуратурата в Бургас е арестуван с 50 кг марихуана при специализирана операция на ГДБОП-Бургас. Това се разбра о прессъобщение на прокуратурата. По разпореждане на Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления, посочват от прокуратурата.

По неофициална информация става дума за сина на бившия ръководител на вече закритата Специализирана прокуратура Валентина Маджарова. Маджарова не отговаря на мобилния си телефон.