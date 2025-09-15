Последни новини
Промени в наредба въвеждат правилата за бърза ликвидация на дружества и трансграничните преобразувания

15.09.2025

Как се осигурява обслужването на „едно гише“ при бързото производство по ликвидация на дружества, какви заявления се подават, какво се вписва в партидата? Отговорите на тези и други въпроси дават предложени от Министерството на правосъдието изменения и допълнения в Наредба №1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Друга част от промените са свързани с вписванията на преобразуване чрез сливане и вливане на търговски дружества с участие на дружества от други държави членки, на преобразуване чрез разделяне и отделяне, както и на преобразуване в дружество от друга държава членка (чрез преместване на седалището).

Предложенията са публикувани за обществено обсъждане, съобщи министерството.

Бързата ликвидация и трансграничните преобразувания са предвидени в Търговския закон.

Там бе въведена нова възможност за ускорена ликвидация на дружества, които са без скорошна дейност, не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и нямат наети служители. Предвидено бе, че бързината ще се осигури чрез съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията.  В Търговския закон бе заложено също, че условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират. Като ликвидацията е различна от производствата по несъстоятелност  – тя е доброволно производство за разпределяне на имуществото на търговското дружество след неговото прекратяване. Сега доброволната ликвидация на бизнес в България отнема близо една година, процедурата е продължителна и скъпа.  Годишно у нас се създават между 30 000 и 50 000 нови юридически лица, като статистиката показва, че огромен процент от новостартиралите компании не започват да развиват дейност.

С предлаганите изменения и допълнения в наредбата за „обслужването на едно гише“ е предвидена възможност за обмен на информация на Агенцията по вписванията (АВ) с НАП, НОИ и други институции. В  регистърното производство предпоставките за ускорена ликвидация се установяват от длъжностните лица по регистрацията от информацията, служебно получена от Националната агенция по приходите. В партидата на самото дружество в регистъра, която е структурирана в полета, се създава поле „Бързо производство по ликвидация“.

Като необходим документ към заявлението за вписване е въведена декларацията по чл. 274а, ал. 3 от ТЗ при взето решение за провеждане на бързо производство по ликвидация.

В наредбата подробно се разписват необходимите заявления при трансгранични преобразувания на дружества, които откриват нови възможности пред българския бизнес за разрастване и пълноценно участие на вътрешния пазар на ЕС.

Допълнена е правната уредба на вливането и сливането с участие на дружества от държавите членки, както и обменът на информация между регистрите, осъществявана посредством системата за взаимно свързване на регистрите (БРИС) и Европейската централната платформа (ЕЦП), изградена и администрирана от Европейската комисия.

