В искането си те настояваха и да бъде обявен за противоконституционен и изборът на Силвия Къдрева за заместник – председател на Сметната палата. Според опозиционните депутати при нейния избор не са представени доказателства, че тя има изискваното по закон висше образование и не по-малко от 15 години професионален стаж в областта на одита, административното и финансовото право, финансовия контрол, финансите или счетоводството.
Ocвeн тoвa, cъщecтвyвa пoтeнциaлeн pиcĸ oт инcтитyциoнaлeн ĸoнфлиĸт нa интepecи и oпacнa взaимoзaвиcимocт, зaщoтo KΠKOHΠИ – opгaнът, в ĸoйтo Cилвия Kъдpeвa e дeйcтвaщ члeн ĸъм мoмeнтa нa избopa ѝ нa зaм.-пpeдceдaтeл нa Cмeтнaтa пaлaтa, e дaл пoлoжитeлнo cтaнoвищe зa пpaвoтo нa Димитъp Глaвчeв дa зaeмe длъжнocттa пpeдceдaтeл нa Cмeтнaтa пaлaтa, въпpeĸи нaличиeтo нa cepиoзни ocнoвaния зa нecъвмecтимocт пopaди пpeдишнaтa мy длъжнocт нa външeн миниcтъp в coбcтвeн cлyжeбeн ĸaбинeт. Kъдpeвa e yчacтвaлa във фopмиpaнe нa пoзиция зa лeгитимнocттa нa Глaвчeв, oт ĸoятo диpeĸтнo ce e възпoлзвaлa, тъй ĸaтo Глaвчeв я нaзнaчaвa (или pъĸoвoди нeйнoтo нaзнaчeниe) ĸaтo cвoй зaмecтниĸ.
В съобщението на Съда се посочва, че:
„На свое заседание на 16.09.2025 г. Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 10/2025 г. и допусна до разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16.05.2025 г. (обн. ДВ, бр. 42 от 2025 г.).
Конституционният съд отклони искането на народните представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публичната длъжност председател на Сметната палата като недопустимо и прекрати производството в тази част, тъй като Съдът няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата.
Правомощие за установяване на несъвместимост Конституционният съд има по отношение на народните представители на основание чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от Конституцията и по отношение на конституционните съдии на основание чл. 152 от Конституцията във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 12 ЗКС.
Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията – чл. 13, ал. 1, т. 8 ЗПК“.
Определението е прието единодушно. В заседанието са участвали всички дванадесет конституционни съдии“.
Линк към пълния текст на определението – https://www.constcourt.bg/bg/act-10164