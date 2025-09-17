Последни новини
Home / Законът / Предстоят избори за шефове на СГП, окръжни и райони прокуратури в Ловеч, София, Ямбол и Кърджали

Предстоят избори за шефове на СГП, окръжни и райони прокуратури в Ловеч, София, Ямбол и Кърджали

De Fakto 17.09.2025 Законът Напишете коментар 94 Прегледа

Defakto.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители на Софийска градска прокуратура, окръжните прокуратури в Ловеч, София, Ямбол и Кърджали, както и в районните прокуратури в Ловеч и Ямбол.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в администрацията на ВСС; с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева“ по делото Коцев: Безобразно е, че съдът поощрява бездействието на прокуратурата и антикорупционната комисия

Прокуратурата лъже и си измисля по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Това коментира …

Мярката на Благомир Коцев щеше да гледа същият състав на САС, който го остави под стража, съдът си направи отвод (допълнена)

За председател на съдебния състав, който ще гледа искането на защитата за промяна на мярката …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване