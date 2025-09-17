Предстоят избори за шефове на СГП, окръжни и райони прокуратури в Ловеч, София, Ямбол и Кърджали

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители на Софийска градска прокуратура, окръжните прокуратури в Ловеч, София, Ямбол и Кърджали, както и в районните прокуратури в Ловеч и Ямбол.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в администрацията на ВСС; с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС.