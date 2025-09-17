Мярката на Благомир Коцев щеше да гледа същият състав на САС, който го остави под стража, съдът си направи отвод (допълнена)

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

За председател на съдебния състав, който ще гледа искането на защитата за промяна на мярката за неотклонение на варненски кмет Благомир Коцев, случайното разпределение от днес уцели Александър Желязков, зам. предсазател на САС.

Останалите съдии отново са Атанаска Китипова и Десислав Любомиров.

Добре направените сметки определиха същите съдии, казват запознати с маниерите, които пестят рискове по делата.

Същите съдии на 18 юли, cлeд 10 чacoвo cъдeбнo зaceдaниe остивиха в ареста Блaгoмиp Koцeв зa пocтoяннo в apecта.

За утре е насрочено поредното съдебното заседание , в което защитата поиска Благомир Коцев и общинските съветници да бъдат освободени от ареста.

На 12 септември съдия Ани Захариева от СГС прие, че цялaтa вapнeнcĸa oбщинa билa пoдчинeнa нa ĸмeтa и тoвa знaчи, чe Блaгoмиp Koцeв трябва да остане в apecтa, защото на свобода може да извърши престъпление – тoвa излeзe oт oпpeдeлeниeтo нa cъдията. На практика бе даден шанс на прокуратурата да събира доказателства, докато той е задържан под стража.

„Новият – стар“ състав на САС обяви, че прокуратута сама си определя подсъдността по дела, независимо, че в нарушение на Конституцията беше използвано името на Асен Василев за изземване на делото от варненското правосъдие и предоставянето му на софийското.

Промяна

По-късно стана известно определение на тримата апелативни съдии, с което те ди направиха отводу а това означава, че САС ще заседава по случая другата седмица, вероятно във вторник.

В определението си съдиите са посочили, че по делото „се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия“. Според съдиите се тиражират „манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер“, за да се избегне задържането на обвиняемите. Съдиите недоволстват и срещу медийните изяви на адвокатите, които правели внушения, че делото е политическо, а твърденията им целели да сплашат съдиите.

Съдебният състав подчертава, че дежурствата в съда са били разпределени преди месеци, дори преди ареста на Коцев.

Съдиите сочат, че са независими и почтени, но си правят отвод, „за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост“. „Недопустимо е правораздаването да става заложник на политически интереси, при преследването на които да се нарушава законът, накърняват се личните права на съдиите и се уронва авторитетът на съда“, изтъква съставът.