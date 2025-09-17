Последни новини
Home / Без категория / Управляващите от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН със закон искат да изолират президента от ДАНС

ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН са внесли промени в Закона за ДАНС, с които се предлага председателят на агенцията да се избира от Народното събрание по предложение на правителството, а заместниците му да се увеличат от двама на трима, съобщи в. Сега.

Според действащия закон шефът на ДАНС се предлага от кабинета, но се утвърждава с указ от президента.

Поправки в същия дух са внесени също и в законите, управляващи дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция „Технически операции“, така че техните ръководители също да се избират от парламента, като се отнема ролята на президента в този процес.

14 юни 2013 г. Протест срещу Пеевски да галив ДАНС.

Процедурата, която управляващите искат да върнат, действаше през 2013 г., когато доминираният от БСП и ДПС парламент избра Делян Пеевски, тогава депутат от ДПС, да оглави агенцията. Това предизвика мощни протести срещу управляващия по това време кабинет „Орешарски“. ГЕРБ промени закона в настоящия му вид през 2015 г. при второто правителство на Бойко Борисов.

Причината за исканата промяна сега очевидно е конюнктурна – по този начин се отнема възможността на държавния глава Румен Радев да оказва контрол върху избора на шефа на ДАНС. Така управляващите ще заобиколят блокадата, която в момента Радев е наложил върху номинацията им за поста – зам.-председателят на службата Деньо Денев, който временно я управлява, след като доскорошният й шеф Пламен Тончев подаде оставка, за да оглави комисията по досиетата.

Вносителите изобщо не крият, че проблемите им с президента са конкретният повод за промяната. В мотивите към законопроекта се посочва, че изборът на председател на ДАНС се крепи на общо съгласие между правителството и държавния глава и, когато такова няма, се блокират важни функции в сферата на националната сигурност. В Конституцията и законите няма механизми за разрешаване на евентуално възникнали конфликти, обясняват управляващите, и това налага органът, останал без титуляр, да се управлява от временен ръководител.

„С предложеното изменение балансът в отношенията парламент – президент – правителство не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът“, заявяват вносителите.

