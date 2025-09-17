Последни новини
Home / Без категория / ВКС определи: Районният съд във Варна ще гледа делата на прокурорския син Николай Маджаров

ВКС определи: Районният съд във Варна ще гледа делата на прокурорския син Николай Маджаров

De Fakto 17.09.2025 Без категория Напишете коментар 159 Прегледа

Defakto.bg

След отводи на съдиите от Районния съд в Средец Върховният касационен съд определи Районния съд във Варна да разгледа четири дела, образувани по искания на прокуратурата за одобрение на протокол за оглед на местопроизшествие и на протоколи за претърсване и изземване в имоти на Николай Маджаров. Той е син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова.

Като  аргумент за промяна на подсъдността върховните съдии посочват декларираните от районните съдии от Средец приятелски и колегиални отношения с майката на обвиняемия.

При тези данни съдебният състав на ВКС намира, че предпоставките за промяна на местната подсъдност са налице и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд.

Безспорно е, че страните в производството имат право делото да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, като преценката за евентуалното съществуване на предпоставките по чл. 29, ал. 2 от НПК може да бъде направена единствено и само от компетентните да разгледат делото съдии.

Ето защо, в конкретния случай, с дължимото отчитане и съобразяване с изискванията за безпристрастност, ефективност и бързина на производството, касационният състав намира, че разглеждането на делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд, а именно Районен съд – Варна“, пише в мотивите на определението.

Предстои  магистратите да решат кой съд да разгледа искането на прокуратурата Николай Маджаров да бъде оставен за постоянно в ареста.

В началото на седмицата Николай Маджаров беше  арестуван при спецакция на ГДБОП – Бургас с 50 килограма марихуана, а Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура.

About De Fakto

Проверете също

Управляващите от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН със закон искат да изолират президента от ДАНС

ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН са внесли промени в Закона за ДАНС, с които се предлага председателят …

КС отклони искане за несъвместимост на Димитър Главчев като шеф на Сметната палата, ще разгледа избора на заместничката му

Конституционният съд отклони искане  на опозицията да бъде обявена несъвместимост на  Димитър Главчев като председател …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване