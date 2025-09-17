ВКС определи: Районният съд във Варна ще гледа делата на прокурорския син Николай Маджаров

Share Facebook

След отводи на съдиите от Районния съд в Средец Върховният касационен съд определи Районния съд във Варна да разгледа четири дела, образувани по искания на прокуратурата за одобрение на протокол за оглед на местопроизшествие и на протоколи за претърсване и изземване в имоти на Николай Маджаров. Той е син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова.

Като аргумент за промяна на подсъдността върховните съдии посочват декларираните от районните съдии от Средец приятелски и колегиални отношения с майката на обвиняемия.

При тези данни съдебният състав на ВКС намира, че предпоставките за промяна на местната подсъдност са налице и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд.

Безспорно е, че страните в производството имат право делото да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, като преценката за евентуалното съществуване на предпоставките по чл. 29, ал. 2 от НПК може да бъде направена единствено и само от компетентните да разгледат делото съдии.

„Ето защо, в конкретния случай, с дължимото отчитане и съобразяване с изискванията за безпристрастност, ефективност и бързина на производството, касационният състав намира, че разглеждането на делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд, а именно Районен съд – Варна“, пише в мотивите на определението.

Предстои магистратите да решат кой съд да разгледа искането на прокуратурата Николай Маджаров да бъде оставен за постоянно в ареста.

В началото на седмицата Николай Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП – Бургас с 50 килограма марихуана, а Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура.