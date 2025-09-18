Последни новини
АПБ подкрепя прокурорите и съдиите по делото „Коцев“, при опит за сплашване, ще сезира „компетентните органи“

De Fakto 18.09.2025 Законът, Избрано 1 коментар 175 Прегледа

Асоциацията на прокурорите в България заявява категорична нетърпимост към целенасочения натиск, който превърна съдебния процес по делото „Коцев“ в поле за политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав.

Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината. През последните дни наблюдаваме координирана реторика на дискредитация – персонални квалификации, инсинуации за зависимости и внушения за „режисирани“ действия. Подобно поведение не просто уронва авторитета на конкретни магистрати, то цели да делегитимира институционалната рамка, в която решенията се вземат по доказателства и закон.

Правата на защитата се отстояват в съдебната зала с процесуални средства, а не чрез публични кампании, натиск и обидни внушения. Политическите фигури, които избират езика на конфронтация вместо да си служат с реални аргументи, носят отговорност за подкопаването на доверието в съдебната власт.

Прокуратурата упражнява правомощията си в рамките на закона и под контрола на независим съд. Опитите да се приписва произвол или да се подменя съдебният дебат с медийни постановки са неприемливи. Напомняме, че натискът и заплахите към магистрати не са „мнение“ – те са посегателство срещу конституционния ред.

Призоваваме политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите. Професионалните общности следва да отстояват етичните стандарти в публичното слово, а медиите да се придържат към оповестяването на проверими факти, а не към сензационни внушения.

Изразяваме солидарност със съдиите, които предприеха самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса. Заставаме зад колегите прокурори, които изпълняват задълженията си при засилен публичен натиск.

Асоциацията на прокурорите ще реагира публично на всеки опит за сплашване или дискредитация на магистрати, а когато е необходимо ще сезира компетентните органи.

Мястото на правосъдието е в съдебната зала, съобразно доказателствата по делата, а не в телевизионни студия и социалните мрежи.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НA

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

        

Един коментар

  1. петър обретено, а други престъпления
    18.09.2025 at 12:53

    Асациацията на прокурорите се опитва с много думи да опровергаят безспорни факти:
    1.Делото се гледа в нарушение на местната компетентност, тъй като митичното лице с имунитет, което се изтъква като основание да се гледа от СГС, не е назовано официално по име и няма повдигнато обвинение за лице с имунитет;
    2.Свидетелят Диян Иванов твърди, че му е оказан неправомерен натиск, за да даде показния срещу кмета. Това е престъпление по чл. 287 от НК и е законен повод не само да бъде разпитан, но и да се образува производство срещу лицата осъществили този неправомерен натиск.

    Отговор

