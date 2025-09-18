Бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев ще председателства делото за мярката на Благомир Коцев

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Делото на варненския кмет Благомир Коцев е разпределено на нов състав на Софийския апелативен съд (САС) – докладчик по него ще е съдия Маргаритка Шарбанова, председател на състава е бившият шеф апелативния спецсъд Георги Ушев, а третият член е Венелин Иванов, също бивш спецсъдия.

Съдебното заседание е насрочено за вторник, 23 септември 2025 г. от 10 ч.

Причината е, че съдиите от САС заседават във вторник и четвъртък, а днешното заседание бе отложено заради отвод на дежурния съдебен състав, който трябваше да се произнесе по казуса. Вчера зам.- председателят на САС и ръководител на Наказателното отделение Александър Желязков и членовете на състава Атанаска Китипова и Десислав Любомиров отказха да гледат делото.

На 18 юли те оставиха Благомир Коцев в ареста, а след новото искане на кмета да излезе от ареста и решението на Софийския градски съд да го остави зад решетките, стана ясно, че същите апелативни съдии трябва да гледат отново мярката му.

В определението си съдиите посочиха, че по делото „се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия“. Те недоволстваха и срещу медийните изяви на адвокатите, които правели внушения, че делото е политическо, а твърденията им целели да сплашат съдиите.

Всички публични разяснения, които съм давала, са били в правото за разпространение на информация и свобода на словото.

Всяко едно от твърденията, които съм излагала публично, преди това съм заявявала в съдебната зала и е обосновавано с факти по делата и с практиката на българския съд и съдът в Срастбург, коментира пред Де Факто адв. Ина Лулчева.

Всички мои изяви са свързани с високия обществен интерес във връзка със задържането на един кмет, което пряко засяга упражняването на суверенния вот на гражданите, добави тя.

Не е изключено защитата да поиска отвод на спецсъдиите от състава на съда по задържането на Благомир Коцев като предубедени заради закриването на спецправсъдието. „Продължаваме промяната“ бе eднa oт oнeзи партии пpeз 2022 г. , ĸoитo бяxa cилнo мoтивиpaни зa зaĸpивaнe нa cпeцпpaвocъдиeтo, нашумяло с безкрайни арести и липса на присъди по знакови дела, а пoдoзиpaнaтa „oтмъcтитeлнocт“ е препятствие зa дoвepиe в oбeĸтивнocттa нa cъдa.

Съдия Георги Ушев беше страстен противник на закриването на спецправосъдието.

На 16 март 2022 г. на последното заседание на правна комисия, на което бе решено закриването, Ушев попита дaли ca „дaдeни нa няĸoгo няĸaĸви пapи дa бъдeм зaĸpити“. Беше категоричен, че се иска ликвидиране на спецсъдилищата, за да се ликвидира „успешното разглеждане на делата за организирана престъпност“.