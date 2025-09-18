Испания ще разследва „нарушения на човешките права в Газа“ в сътрудничество с Международния наказателен съд (МНС), обяви главният прокурор на страната. Испания е и сред страните, които се присъединиха към производството, започнато от Южна Африка пред Международния съд на ООН – юрисдикция, различна от МНС – обвинявайки Израел в извършване на геноцид в ивицата Газа, съобщава „Фигаро“, позовавайки се на АФП.

„Главният прокурор на държавата издаде указ, с който се решава създаването на работна група за разследване на нарушенията на международното право в областта на човешките права в Газа“, се казва в изявление на прокуратурата. Целта е „събиране на доказателства и предоставянето им на компетентния орган, спазвайки по този начин задълженията на Испания в сферата на международното сътрудничество и правата на човека“.

„Тази инициатива на испанската прокуратура е в отговор на препоръката от доклада на Независимата международна анкетна комисия на ООН в окупираните палестински територии, която призовава държавите да сътрудничат в разследването на прокуратурата на Международния наказателен съд“, се подчертава още в изявлението.

„По този начин, на фона на настоящата ситуация в палестинските територии, всяко доказателство, пряко или косвено, което може да бъде събрано в нашата страна, трябва да бъде включено в процедурна рамка, позволяваща последващото му използване“, се казва в указа. Според главния прокурор на Испания, колективните доказателства биха могли да послужат като „доказателства за извършените престъпления“.

Прокурорът на Международния наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант, заподозрени в престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Съдът обаче не е повдигнал обвинения срещу нито един от двамата в геноцид, посочва „Фигаро“.

Международният съд на ООН, който заседава в Хага, разпореди на Израел да предотврати всякакъв акт на геноцид още през януари 2024 г. Съдиите от Международния съд издадоха няколко спешни решения, включително разпореждане на Израел да прекрати операциите си в провинция Рафах и да позволи безпрепятствено доставяне на хуманитарна помощ до Газа. Но съдът все още не е започнал да обсъжда фундаменталния въпрос дали Израел извършва геноцид в Газа – процес, който може да отнеме месеци или дори години.

Испанското правителство е един от най-критичните гласове в Европа по отношение на действията на Израел в Газа, което често води до напрежение с Израел, който вече няма посланик в Мадрид, откакто правителството на Педро Санчес призна Държавата Палестина през май 2024 г.

На 8 септември Педро Санчес обяви, че ще въведе ембарго върху продажбите на оръжие на Израел, ще забрани на самолети, превозващи отбранително оборудване за Израел, да влизат в испанското въздушно пространство и ще забрани на кораби, превозващи гориво за израелската армия, да акостират в испански пристанища. Испанският премиер също така заяви, че влизането в испанска територия ще бъде забранено на повече хора, участващи „пряко в геноцида“ в Газа.

