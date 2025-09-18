По делото „Барбутов“ съдът решава в закрито заседание да пусне или да не пусне от ареста Барбутов и Рафаилов

Шести час Софийският апелативен съд решава да пусне или да не пусне от ареста разследвания за участие в организирана престъпна група за корупция във връзка с обществени поръчки бивш заместник-кмет на София Никола Барбутов и скспертът Петър Рафаилов.

Защитата на Барбутов – Ина Лулчева, разкритикува липсата на активност от страна на Антикорупционната комисия и прокуратурата по изясняване на фактите по делото.

Лулчева посочи пред съда редица искания, които прокуратурата е отправила към Комисията за противодействие на корупцията, която от своя страна не е била изпълнила. Според адвоката това е ясен признак на бездействие на обвинението.

Прокуратурата е поискала от КПК да се установят и разпитат представители на всички фирми на Тодоров, дали са се свързвали по някакъв начин с Барбутов и имали ли са дори желание да участват в обществени поръчки.

Също така прокуратурата е поискала Лена Бориславова и Кирил Петков да бъдат разпитани от КПК, преди няколко месеца, но и това все още не е направено. Това напомня за отказа на прокуратурата по делото „Коцев“ да разпита свидетеля Диан Иванов, който се отказа от паказанията си, даден по думите, под натиск от КПК.

Според нея това означава, че целта на държавното обвинение не е да разкрие има ли корупционна схема в Столичната община, а да държи Барбутов под стража.

Обвиняемите са в ареста, защото прокуратурата бездейства и те ще останат там, докато обвинението не заработи, заяви Лулчева, цитирана от БТА.

Тя посочи, че твърдението, че 6% от подписана обществена поръчка се връщаш при кмета, не присъства в нито едно свидетелство, а е измислено от прокуратурата. Няма как някой да носи наказателна отговорност за това, че е обещал процент от договор за обществена поръчка, по която не е страна, заяви Лулчева. „Няма факти, че са вкарвани хора в комисии, както няма факти и че изобщо е имало поръчки и че някакви пари са спечелени или разпределени, пocoчи тя пред САС. Лулчева обясни, че задържането е мярка, която се прилага, когато няма как да бъде приложена друга. Според нея по-долната инстанция е приела, че обвиняемите трябва да останат в ареста, защото прокуратурата не е събрала доказателствата, преди два месеца е казала, че са нужни. Лулчева поиска от съда по-лека мярка спрямо обвиняемите.

Вече 88 дни сме в следствения арест и понесохме както лични, така и професионални удари. Моля да измените мярката за неотклонение, каза Барбутов пред съда.

Според прокуратурата доводите им, че двамата обвиняеми са виновни не са разколебани, тъй като няма събрани нови доказателства, които да направят промяна.

От обвинението допълниха, че няма основание за изменение на мерките в по-леки.

Двамата са обвиняеми за корупция. Бившият зaм.в ĸмeт нa Coфия Hиĸoлa Бapбyтoв бeшe зaдъpжaн и oбвинeн, чe e oбeщaл нa ĸмeтa нa „Люлин“ Гeopги Toдopoв 6% oт cтoйнocттa нa oбщecтвeни пopъчĸи, пo ĸoитo тoй e възлoжитeл, зa дa нaзнaчи зa члeнoвe нa ĸoмиcиитe пo Зaĸoнa зa oбщecтвeнитe пopъчĸи ĸoнĸpeтни пpиближeни нa зaм.-ĸмeтa eĸcпepти, ĸaĸтo и зa дa oбяви ĸoнĸpeтни пocoчeни oт Бapбyтoв фиpми зa изпълнитeли нa oбщecтвeнитe пopъчĸи.

Toй бeшe oбвинeн и зa yчacтиe в пpecтъпнa гpyпa c Paфaилoв и Coня Kлиcypcĸa Pocицa и Йopдaнoвa Пандова.

На 20 август Coфийcĸият гpaдcĸи cъд oтмeни пapичнaтa гapaнция oт 10 000 лв. нa Coня Kлиcypcĸa, а на Pocицa Pocицa Йopдaнoвa-Πaндoвa бе измeнeнa oт 5000 лв. гapaнция в пoдпиcĸa.

Миналата седмица съдия Александра Йорданова остави за постоянно в ареста двамата обвиняеми с аргумента, че не е разколебано обоснованото предположение, а задържането им е „разумно“.

Преди два часа съдебният състав се оттегли в закрито съвещание.