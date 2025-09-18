Пореден протест на „Правосъдие за всеки“ срещу използването на правосъдието за политически цели

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Протест организира и инициативата „Правосъдие за всеки“, пред Съдебната палата. Демонстрацията ще бъде под надслов „Отпор срещу диктатурата! Свобода!“ и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд.

От него се очаква окончателно решение дали да бъдат пуснати от ареса бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов.

Paзcлeдвaнeтo cpeщy двaмaтa и oщe двe жeни, ĸoитo ca нa cвoбoдa, e oт ĸpaя нa юни. To бeшe oбpaзyвaнo пo cигнaли нa Гeopги Toдopoв, ĸмeт нa cтoличния paйoн „Люлин“ и Ивaйлo Kyĸypин, ĸмeт нa paйoн „Mлaдocт“ c oплaĸвaния, чe им бил oĸaзвaн нaтиcĸ във вpъзĸa c oбщecтвeни пopъчĸи, ĸoитo тpябвaлo дa бъдaт cпeчeлeни oт фиpми, близĸи дo „Πpoдължaвaмe Πpoмянaтa“.

До момента обвинението не е доказало твърденията си, а задържаните са в ареста, за да успее прокуратурата да събере доказателства, което е напълно недопустимо, сочат адвокатите.

„Bpeмeтo, ĸoeтo дo мoмeнтa ca пpeĸapaли в apecтa e paзyмнo“, зaпиca в oпpeдeлeниeтo cи cъдия Александра Йopдaнoвa, която реши, обратно на ЕСПЧ и практиката на ВКС, че задържането по недоказани обвинения е задължителна мярка.

Протестиращите възнамеряват да проследят заседанието тази сутрин, а довечера от 18:30 часа отново ще се съберат пред Съдебната палата, за да направят равносметка и да оповестят следващите си действия, уточняват от „Правосъдие за всеки“.

Вчера трима апелативни съдии си направиха отвод ден преди да се произнесат по молбата на кмета на Варна да излезе от ареста.

Решението на съдебния състав, който на 18 юли постанови задържане на варненския кмет, но по „случайно“ съвпадение пак на него се падна да решава за ареста му, не бе посрещат с одобрение.

„Нека напомним, че никой не им е искал отвода, пише „Медиапул“. Те сами решиха да избягат от отговорност, за да не ги наричат „бухалки“, „зависими“ и прочие неща..

Сега съдиите от Софийския апелативен съд признават, че няма правни основания да си направят отвод, но отказват да гледат делото, защото може да има недоволни, които да ги освиркат..

Те получават близо 10 000 лева месечно (без да броим бонусите) от данъкоплатците, за да въздават правосъдие и да не бягат от отговорност.

През това време варненският кмет, който е задържан над два месеца в ареста, продължава да търка наровете. Основният свидетел е варненската предприемачка Пламенка Димитрова, чиито фирми са печелили обществени поръчки за милиони по времето на ГЕРБ,

Назидателният тон в мотивите за отвода противоречат на идеята за свобода на изразяване – страните могат да обсъждат актовете, ако го правят не трябва да бъдат получават публични забележки в недопустимо вмешателство и делото да се забавя. Отводът забавя делото за мярката и така Коцев ще бъде задържан още по-дълго. Не такава е идеята на habeas corpus, отбеляза адв. Адела Качаунова, шеф на правната дирекция на БХК. Адв. Ина Лулчева коментира, че всяко нейно публично изявление е било казвано преди това в съдебна зала, обосновано с факти по делата и практиката на българсия съд и съдът в Страсбург. Наред с множество аргументи пред съда, Лулчева защити и тезата, че процесът има паралегална цел – обявява едно, но преследва друго, тъй като обвиняемите са от „Продължаме промяната“ .