Разследващият прокурор Даниела Талева е отказала информация за Сарафов по „Осемте джуджета“

De Fakto 18.09.2025 Законът Напишете коментар 280 Прегледа

Специалният прокурор Даниела Талева, чиято функция на хартия е да разследва главния прокурор, е признала, че е зависима от ръководството на прокуратурата и не може сама да преценява дали да направи дадена информация от обществен интерес публично достояние, пише „Сега“.
Изданието прави извода от документ, пратен от Талева в отговор на заявление за достъп до обществена информация.
С него от нея се иска да предостави постановлението за прекратяване на прокурорската преписка за участието на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в казуса „Осемте джуджета“.
В искането се настоява да отговори самата Талева, а не да го препраща към главния прокурор. Талева обаче смята, че като прокурор по разследването била част от прокуратурата. 
Спецпрокурорът не бил самостоятелен орган и нямало как да бъде задължен да предоставя информация по  ЗДОИ.
Фигурата на специалния прокурор бе създадена с амбициозната цел да премахне недосегаемостта на главния прокурор и неговите заместници – един от най-сериозните проблеми в българската съдебна система, критикуван години наред от Европейската комисия и Венецианската комисия.
 На практика се оказва, че тази фигура е формална, не разполага с реална независимост, а в конкретния случай и с очаквания  хъс.

