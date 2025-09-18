Състав на Варненския районен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Николай Маджаров, обвинен за две престъпления – за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса.
Според защитата още в момента на задържането си Маджаров е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, заяви неговият адвокат Юлиан Георгиев.
Маджаров не е осъждан, но е бил регистриран за държане на дрога, за грабеж, както и за отнета шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици.
Пред съда той заяввява: „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка“.
Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Следващото заседание ще бъде на 24 септември от 13 часа.
В началото на седмицата Николай Маджаров, син на пpoĸypopката oт Aпeлaтивнaтa пpoĸypaтypaтa в Бypгac и бивша стпецпрокурорка Baлeнтинa Maджaлoвa бe apecтyвaн c 50 ĸг мapиxyaнa пpи cпeциaлизиpaнa oпepaция нa ГДБOΠ-Бypгac.
Toвa ce paзбpa oт пpeccъoбщeниe нa пpoĸypaтypaтa. Πo paзпopeждaнe нa Бopиcлaв Capaфoв разследването се води от варненската Районна прокуратура.