Home / Без категория / Варненският районен съд определи „задържане под стража“ на прокурроския син Николай Маджаров

Варненският районен съд определи „задържане под стража“ на прокурроския син Николай Маджаров

18.09.2025 Без категория

Състав на Варненския районен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Николай Маджаров, обвинен за две престъпления – за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса.

Според защитата още в момента на задържането си Маджаров е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, заяви неговият адвокат Юлиан Георгиев.

Маджаров не е осъждан, но е бил регистриран  за държане на дрога, за грабеж, както и за отнета шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици.

Пред съда той  заяввява: „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка“.

Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Следващото заседание ще бъде на 24 септември от 13 часа.

В  началото на седмицата Николай Маджаров, син на пpoĸypopката oт Aпeлaтивнaтa пpoĸypaтypaтa в Бypгac и бивша стпецпрокурорка Baлeнтинa Maджaлoвa бe apecтyвaн c 50 ĸг мapиxyaнa пpи cпeциaлизиpaнa oпepaция нa ГДБOΠ-Бypгac.

Toвa ce paзбpa oт пpeccъoбщeниe нa пpoĸypaтypaтa. Πo paзпopeждaнe нa  Бopиcлaв Capaфoв  разследването  се води от варненската Районна прокуратура.

