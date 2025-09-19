На първо четене: Народното събрание, а не правителството ще избира председателя на НСИ и заместниците му

Закона за статистиката, съобщи БНР. Народното събрание, а не Министерският съвет, да избира председателя и заместник-председателите на Националния статистически институт. Това приеха депутатите с промените на първо четене насъобщи БНР.

„За“ гласуваха 96 народни представители, „против“ бяха 38 – депутати от „Възраждане“, „Величие“, и МЕЧ.

поред предложенията един месец след обнародването на промените в закона Народното събрание ще трябва избере нов председател и негови заместници.

В момента Националната статистика се ръководи от доц. д-р Атанас Атанасов, който през 2022 година беше назначен от кабинета „Петков“.

Според Закона за статистиката мандатът на председателя е седемгодишен и Атанасов би трябвало да остане на поста до 2029 година.

Той обаче влезе в конфликт с ръководителите на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, които искаха от него данни за цените, които НСИ заяви, че няма задължение да им предостави.

„Възраждане“ гласува „против“, въпреки, че обвиниха Института в манипулиране на данните за инфлацията с цел страната ни да докаже изпълнение на критериите за влизане в еврозоната.

По време на дебатите реагираха от ПП-ДБ. Мартин Димитров, Асен Василев и Даниел Лорер коментираха:

„Започвате да махате всички неудобни в България. „Ново начало“ това казаха: „Всички ще ви вкараме в затвора“. Да, знам, че така говорят диктаторите“, каза Димитров.

„Това, което виждаме е, че в много спешен порядък някой иска да смени шефа на Българската статистика, с неясни мотиви и без съгласието на българското правителство„, добави Василев.

„Няма нито един аргумент за желаната от вас смяна на председателя на Статистиката„, заяви Лорер.

От „Възраждане“ посочиха, че са сигнализирали Комисията за противодействие на корупцията за сключени граждански договори в края на 2024 година.

Депутатът Петър Петров заяви:

„Ние от „Възраждане“ сме внесли сигнал със съмнения за далавери в НСИ на 4 март. Този законопроект, който виждам, е внесен на 3 септември. Ние ще гласуваме „против“, защото и за нас е ясно какво се цели с него“.

Цончо Ганчев видя и зависимости: „Този законопроект обслужва само и единствено Пеевски, който иска да овладее Статистиката“.