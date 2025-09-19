Георги Ушев си направи отвод от делото за освобождаване от ареста на Благомир Коцев, чака се още един отвод

Имал лоши спомени от адвокатската кантора, която защитава обвиняемия – искала му дисциплинарно наказание като съдия
Още вчера адв. Ина Лулчева е предупредила, че ще иска отводи и на двамата спецсъдии – Георги Ушев и на Венелин Иванов
Съдия Ушев обаче смята, че в неговия случай са налице основания за отвод по чл.29, ал.2 от НПК. В разпореждането си за самоотвода той е посочва:
През последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание.
Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа.
С тези съображения съдия Ушев се отвежда от делото на основание чл.31, ал.1, вр. чл.29 ал.2 от НПК.Оказа се обаче, че адв. Лулчева още вчера е предупредила Ушев и Иванов, че ще им иска отводите, но с мотиви, твърде различни от написаните – като бивши спецсъдии. Ушев е участвал с отрицателно мнение в работната група по обсъждане на законпоректа за закриване на спеправосъдие, сред чиито автори е „Продължаваме промяната“.
Дава пример със случая на една бивша спецсъдйка ( Мариета Неделчева), която с месеци не си е пишела мотивите по делата и била наказана с „обръщане на внимание“. АССГ обаче отменя наказанието, тъй като спецсъдийката“ била много разстроена от закриването на спецправосъдието и това й е попречило да работи нормално“.
След като от една страна бившите спецсъдии са негативно настроени към политическата партия, на която Благомир Коцев е от видните представители, а от друга, съдът е приел, че всички съдии са били много разстроени от закриването на спецправосъдието, то е очевидно, че не може да се гарантира безпристрастно правосъдие в случая от бивши спецсъдии, посочва адвокатът.
Има аргументи и за втория съдия.
Адвокат Ина Лулчева, защитник на Благомир Коцев, е част от адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдужницици„. Адвокатите в кантората се ползват с репутация на изключителни професионалисти, които никога на търгуват правото.