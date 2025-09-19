Последни новини
Home / Законът / Георги Ушев си направи отвод от делото за освобождаване от ареста на Благомир Коцев, чака се още един отвод

Георги Ушев си направи отвод от делото за освобождаване от ареста на Благомир Коцев, чака се още един отвод

De Fakto 19.09.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 330 Прегледа

Defakto.bg
Съдия Георги Ушев

Имал лоши спомени от адвокатската кантора, която защитава  обвиняемия – искала  му дисциплинарно наказание като съдия

Още вчера адв. Ина Лулчева е предупредила, че ще иска отводи и на двамата спецсъдии – Георги Ушев и на Венелин Иванов  

 
Бившият шеф на апелативния специалициран съд, сега съдия в Coфийcĸия aпeлaтивeн cъд,  Георги Ушев си е направил  отвод от делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, съобщиха от съда. 
На 17 септември  дeлoтo “ Koцeв“ бе  paзпpeдeлeнo нa нoв cъcтaв нa CAC), след отвод на предходния,  в който заедно със съдиите Mapгapитĸa Шapбaнoвa, докладчик,  Beнeлин Ивaнoв, бивш cпeцcъдия,  бе разпределен и бившият шеф в специализираното  правосъдие Георги Ушев , определен за председател на състава.

Съдия Ушев обаче смята, че в неговия  случай са  налице основания за отвод по чл.29, ал.2 от НПК.  В разпореждането си за  самоотвода той е посочва:

През последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание.

 Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа.

С тези съображения съдия Ушев се отвежда от делото на  основание чл.31, ал.1, вр. чл.29 ал.2 от НПК.

Оказа се  обаче, че адв. Лулчева  още вчера е предупредила Ушев и Иванов, че ще им иска отводите, но с мотиви, твърде различни от написаните –  като  бивши спецсъдии.  Ушев е участвал с отрицателно мнение в работната група по обсъждане  на законпоректа за закриване на спеправосъдие, сред чиито автори е  „Продължаваме промяната“.

Дава пример  със случая на една бивша спецсъдйка ( Мариета Неделчева), която с месеци не си е пишела  мотивите по делата и била наказана с  „обръщане на внимание“.  АССГ обаче отменя наказанието, тъй като  спецсъдийката“ била много разстроена от закриването на спецправосъдието и това й е попречило да работи нормално“.

След като от една страна бившите спецсъдии са негативно настроени към политическата партия, на която Благомир Коцев е от видните представители, а от друга,  съдът е приел, че всички съдии са били много разстроени от закриването на спецправосъдието,  то е очевидно, че не може да се гарантира безпристрастно правосъдие в случая от бивши спецсъдии, посочва адвокатът.

Има аргументи и за втория съдия.

Адвокат Ина Лулчева, защитник на Благомир Коцев,  е част от адвокатско дружество  „Доковска, Атанасов и съдужницици„. Адвокатите в кантората  се ползват с репутация на изключителни професионалисти, които никога на търгуват правото.

About De Fakto

Проверете също

Съдийската колегия на ВСС: Граждански настроения и политически амбиции е неприемливо да засягат независимостта на съда

ПОЗИЦИЯ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по повод медийни публикации, послания на представители на …

На първо четене: Народното събрание, а не правителството ще избира председателя на НСИ и заместниците му

Народното събрание, а не Министерският съвет, да избира председателя и заместник-председателите на Националния статистически институт. Това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване