Георги Ушев си направи отвод от делото за освобождаване от ареста на Благомир Коцев, чака се още един отвод

Бившият шеф на апелативния специалициран съд, сега съдия в Coфийcĸия aпeлaтивeн cъд, Георги Ушев си е направил отвод от делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, съобщиха от съда.

Бившият шеф на апелативния специалициран съд, сега съдия в Coфийcĸия aпeлaтивeн cъд, Георги Ушев си е направил отвод от делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, съобщиха от съда.

Бившият шеф на апелативния специалициран съд, сега съдия в Coфийcĸия aпeлaтивeн cъд, Георги Ушев си е направил отвод от делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, съобщиха от съда.

Още вчера адв. Ина Лулчева е предупредила, че ще иска отводи и на двамата спецсъдии – Георги Ушев и на Венелин Иванов

Съдия Ушев обаче смята, че в неговия случай са налице основания за отвод по чл.29, ал.2 от НПК. В разпореждането си за самоотвода той е посочва:

През последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание. Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа.

С тези съображения съдия Ушев се отвежда от делото на основание чл.31, ал.1, вр. чл.29 ал.2 от НПК.

Оказа се обаче, че адв. Лулчева още вчера е предупредила Ушев и Иванов, че ще им иска отводите, но с мотиви, твърде различни от написаните – като бивши спецсъдии. Ушев е участвал с отрицателно мнение в работната група по обсъждане на законпоректа за закриване на спеправосъдие, сред чиито автори е „Продължаваме промяната“.

Дава пример със случая на една бивша спецсъдйка ( Мариета Неделчева), която с месеци не си е пишела мотивите по делата и била наказана с „обръщане на внимание“. АССГ обаче отменя наказанието, тъй като спецсъдийката“ била много разстроена от закриването на спецправосъдието и това й е попречило да работи нормално“.

След като от една страна бившите спецсъдии са негативно настроени към политическата партия, на която Благомир Коцев е от видните представители, а от друга, съдът е приел, че всички съдии са били много разстроени от закриването на спецправосъдието, то е очевидно, че не може да се гарантира безпристрастно правосъдие в случая от бивши спецсъдии, посочва адвокатът.

Има аргументи и за втория съдия.

Адвокат Ина Лулчева, защитник на Благомир Коцев, е част от адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдужницици„. Адвокатите в кантората се ползват с репутация на изключителни професионалисти, които никога на търгуват правото.