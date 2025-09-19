Съдийската колегия на ВСС: Граждански настроения и политически амбиции е неприемливо да засягат независимостта на съда

ПОЗИЦИЯ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по повод медийни публикации, послания на представители на парламентарно представени политически партии и реакции на гражданското общество по съдебни дела с висок обществен интерес

Във връзка с ескалиращото напрежение и недопустимия натиск срещу съдебни състави на Апелативен съд – Варна, Апелативен съд – Велико Търново, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Окръжен съд – Разград и Окръжен съд – Русе, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет призовава за зачитане върховенството на закона,

С тревога следим нарастващата агресия към съда, съпроводена с неприемливи кампании чрез медийни публикации и призиви за саморазправа, включително от политически лидери.

Обществените емоции не следва да намират израз в застрашаване на личността на съдиите и препятстване на обективното изясняване на делата. Категорично се противопоставяме на вълната от обиди, клевети и закани срещу съдии, която цели правораздаване под давление на граждански настроения и политически амбиции.

Считаме, че такава реторика надхвърля границите на свободното изразяване на мнение и засяга функционалната и личната независимост на съдиите, уронва тяхната репутация и подкопава доверието в съдебната институция.

Конституционно прогласената независимост на съдебната власт изисква при осъществяване на своите функции съдиите да приемат решения по вътрешно убеждение, основано на закона и фактите по делото.

Съгласно Конституцията на Република България, Становище № 7/2005 г. на Консултативния съвет на европейските съдии и Стандартите за независимост на съдебната власт, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., обществото трябва да бъде информирано за работата на съда обективно, но с дължимото уважение към честта, достойнството и правото на личен живот на магистратите.

Всяка форма на вербална атака, насочена срещу правото на личния живот на магистрата и неговите близки, психически натиск, опит за физическо въздействие и неправомерно влияние във връзка с упражняваната дейност и изпълнението на служебните правомощия са засягане на независимостта на съдебната власт. Независимостта не е прерогатив на съдията, а съществува в интерес на тези, които търсят или очакват правосъдие.

Отправяме апел за спазване на принципа за разделението на властите, за добросъвестно, толерантно и етично отношение към магистратите и съда, за уважение и вяра във върховенството на закона.