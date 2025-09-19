В Софийски градски съд започва съдебната битка за председателския пост в БОК

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

След като загуби изборите срещу Весела Лечева, след пет поредни мандата Стефка Костадинова ще скача за шести в съдебна зала

В Софийския градски съд започва първото от делата, заведени от екипа на Стефка Костадинова срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК, съобщи БГНЕС.

Днешното дело, по което се оспорват резултатите от Общото събрание на 16 март, когато за председател беше избрана Весела Лечева, е насрочено за 14:30 часа.

Исковата молба е подадена от Белчо Горанов – генерален секретар на БОК по време на управлението на а Костадинова – и от индивидуалния член на организацията Пламен Кръстев, един от най-добрите състезатели по лека атлетика.

Преди дни Данаил Димов – генерален секретар на БОК в екипа на Весела Лечева, обясни: „Четири от делата са обединени в едно. В рамките на седмица ще се гледат те и още едно. За други две няма развитие.“

Следващите дела са насрочени за 23 септември и 17 октомври, а последното – за 3 ноември.

„Надявам се Софийският градски съд да прегледа всички дела, защото те са изключително важни. Нямаме право да разиграваме МОК с безкрайни саги“, коментира Весела Лечева след последното заседание на Изпълнителното бюро.

Международният олимпийски комитет официално призна избора на Лечева

Горанов заведе делото на 21-ви март, като беше един от петимата индивидуални членове на БОК, които оспориха избора на Лечева. Жалбите на Пламен Кръстев, Христо Марков и Атанас Търев бяха отхвърлени, а за тази на Живко Вангелов все още няма решение. Две федерации също подадоха жалби – по борба и по вдигане на тежести, като първата беше отхвърлена. А делото, заведено от федерацията по вдигане на тежести, ще започне на 3 ноември и отново заседанието ще бъде открито.

Преди два дни, на 17-ти септември Лечeва предупреди, че МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри.

По рано Весела Лечева коментира пред БНР работата в БОК, комуникацията с предишното ръководство, както и предстоящите съдебни дела.

„Делата започват в края на септември и ще преминат при висок обществен и международен интерес. Само преди няколко месеца юристите на МОК се произнесоха относно легитимността на събранието на база на получените резултати, документи, доклади от комисии и стенограмите от Общото събрание. Така че, за МОК е ясно кой е председател“, каза Лечева .

Тя напомни, че новото ръководство на БОК вече е вписано във всички международни структури и регистри и това е лесно проверимо.

Лечева добави, че единствената, която има правен интерес от предстоящите съдебни дела, е самата Стефка Костадинова. Въпреки че загуби изборите на 19-ти март, тя все още стои в централата на БОК и получава заплата.