Фейсбук страницата на “Правосъдие за всеки“ с 144 000 последователи продължава да е блокирана – допълнена

Фейсбук страницата на гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ продължава да е блокирана и депубликувана въпреки нашите две възражения от вчера късен следобед, съобщи в събота председателят на инициативата адв. Велислав Величков.

“Страницата ни бе депубликувана веднага след съобщението за отвода на Георги Ушев по делото за мерките за неотклонение на Варненския кмет Благомир Коцев от ПП Продължаваме Промяната“, заяви в петък пред БТВ адв. Емил Георгиев, който е един от лидерите на гражданската инициатива.

Обяснениет, което Meta AI business e, че има някакво „проникване в чужди профили и данни и идва от техния отдел „Киберсигурност“.

„Нямаме нито едно предупреждение и нито едно напушение за период от над десет години. В режим на проверка сме, която вероятно ще е дълга, но ние имаме търпение, сочи Величков в профила си. Взимаме мерки да запазим съдържанието, което е ценно и не трябва да бъде изгубено!, казва Величков в профила си.

Моето обяснение, пише той, е, че внезапното и напълно необяснимо премахване на Страницата ни, която има 144 хиляди последователи, се дължи на част от нашата основна дейност по осветяване на политическите зависимости в Съдебната власт, кадрови назначения и определянето на неслучайни съдебни състави по така наречените знакови политически дела срещу кметове и лидери на опозицията.

Разкрихме поръчкови дежурни състави, определени на принципа на дежурство в Софийския апелативен съд, и дадохме информация за тяхното кариерно и „творческо “ развитие. Това преля чашата на търпението на Държавата Му и всички Д-та се задействаха рязко!

Гражданското сдружение е организатор на редица протести срещу властта в София, в частност срещу Делян Пеевски, както и в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.