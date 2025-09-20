Фейсбук страницата на “Правосъдие за всеки“ с 144 000 последователи продължава да е блокирана – допълнена

Фейсбук страницата на гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ продължава да е блокирана и депубликувана въпреки нашите две възражения от вчера късен следобед, съобщи в събота председателят на инициативата адв. Велислав Величков.
“Страницата ни бе депубликувана веднага след съобщението за отвода на Георги Ушев по делото за мерките за неотклонение на Варненския кмет Благомир Коцев от ПП Продължаваме Промяната“, заяви в петък пред БТВ адв. Емил Георгиев, който е един от лидерите на гражданската инициатива.
Обяснениет, което Meta AI business e, че има някакво „проникване в чужди профили и данни и идва от техния отдел „Киберсигурност“.
„Нямаме нито едно предупреждение и нито едно напушение за период от над десет години. В режим на проверка сме, която вероятно ще е дълга, но ние имаме търпение, сочи Величков в профила си. Взимаме мерки да запазим съдържанието, което е ценно и не трябва да бъде изгубено!, казва Величков в профила си.
Моето обяснение, пише той, е, че внезапното и напълно необяснимо премахване на Страницата ни, която има 144 хиляди последователи, се дължи на част от нашата основна дейност по осветяване на политическите зависимости в Съдебната власт, кадрови назначения и определянето на неслучайни съдебни състави по така наречените знакови политически дела срещу кметове и лидери на опозицията.
Автомативното обяснение на Фейсбук вчера бе, че тази страница е достъпна за киберпрестъпност. Много интересен извод, особено на фона на новината за отвода на съдия Георги Ушев от делото „Коцев“, която бе разпространена от самия Софийски апелативен съд.
Преди време бе блокирана и страницата на “БГ Елфите“ след като в нея бяха публикувани документи с бизнесите, свързани с Христо Ковачки, напомня изданието.
За инфо: В петък Дефакто също имаше неочаквано премеждие – Фейсбук, свали от разпространие новина за протеста на „Правосъдие за всеки“ в подкрепа на Благомир Коцев и Никола Барбутов. Не стана ясно какви стандарти са нарушени, защото в дописката няма нито един неверен факт.
Гадаем – възможно е да сме прекалили с буквата „Д“ в заглавие. Но пък не ни се вярва, че службите по отговорността за свободата на словото, може да са толкова дребнави, че да съзират опасност в една обикновена буква от азбуката, е, вярно с голямо „Д“, но без никакво специално значение за обществения живот в страната.