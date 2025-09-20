Критиките към съда пропускат първоизточника на проблема – прокуратурата и нейното олицетворение и.ф. гл. прокурор Б. Сарафов

Ако днес общество и политици считат, че определени лица са незаконно задържани, да имат предвид следното: наблюдаващият прокурор в досъдебната фаза има и пълната власт във всеки момент да освободи задържан без съдебно решение.

Европейската комисия в доклада си от 2024 г. посочва, че прокуратурата е образувала около 800 преписки срещу съдии, приключили без установяване на престъпление.

Сред актуалните и илюстративни случаи, доказващи какво се случва със съдиите, които не са гумени печати на прокурорските искания, е този на съдия Мирослав Петров от Софийския районен съд.

Кризата на правосъдието в България не е моментно състояние. Тя е последица от структурата и организацията на съдебната власт, и най-вече – властта на главния прокурор.

Необходима е сериозна промяна в организацията и предвиждането на същински контрол върху прокурорските правомощия, за да може да има реална независимост на съда.

В този контекст е тревожно, когато политици си позволяват да призовават гражданите да отправят персонални критики към съдии, стигайки дотам да обявяват имена, адреси и телефони.

Важно е политиците да обсъждат проблемите на правосъдието, вземайки повод от конкретните симптоми, но това трябва да става в парламента чрез институционални средства и търсене на системни решения на основния горепосочен проблем.

Само че и тези политици танцуваха със Сарафов, който се държал “прилично” (главните прокурори винаги се държат така с управленците).

И тук идва ролята на самите съдии: те трябва да отговорят на общественото недоволство с чест, смелост и достойнство, като изобличат честно всички форми и случаи на натиск от прокуратурата върху тях или техни колеги.

Това е единственият начин правосъдието да бъде спасено.