Последни новини
Home / Законът / Мирослава Тодорова: Съдебните актове се изпълняват, но това не означава, че те не могат да бъдат обсъждани и критикувани

Мирослава Тодорова: Съдебните актове се изпълняват, но това не означава, че те не могат да бъдат обсъждани и критикувани

De Fakto 20.09.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 207 Прегледа

Defakto.bg
Мирослава Тодорова

Изпълнението на съдебните актове не означава, че те не могат да бъдат обсъждани и критикувани. Това е начин за развитие на съдебната практика, корекции и търсене на политически решения за отстраняване на недъзи.

Това заяви пред БНР съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, бивш председател на Съюза на съдиите.

Ние сме длъжни да обясняваме какви са правомощията на съда, кога е уместно да се очаква от него реакция и кога – не, и дали това би следвало да е обществена тревога или не, каза тя във връзка с натиска върху съда по определени дела, обществените настроения, политическата конюнктура и опитите за т.нар. улично правосъдие.

Абсурд е да заседава съдът под обсада. (…) Делата трябва да се решават в съдебната зала. Дали един процес е политически или не – има юридически критерии.“

Етичните правила изискват съдиите да не коментират делата си, докато са висящи, за да не се разколебава доверието на гражданите в съда, отбеляза Тодорова.

Ако гражданите смятат съдиите за некомпетентни или има съмнения за корупция, атестационният процес би следвало да отчете такъв проблем. Има правни средства да се установи превратно упражняване на правосъдие, увери съдията.

Ако има проблем с персоналния състав на органите, трябва да търсим решение на този проблем, а не да го изместваме, като опорочаваме основни принципи, смята Мирослава Тодорова.

„Хората са суверенът. Те носят отговорност за политическите власти, които конструират„, отбеляза тя.

По думите ѝ, „годините ожесточение, които бяха манипулирани, продиктувани, резултат на дългогодишни злоупотреби на политическата власт с чувството на защитеност на хората“ са довели до тежки процеси.

 Прочистването на системата през 90-те години е в основата на политическата злоупотреба със съда, допълни съдията.

Идеята, че съдиите могат да бъдат на някого, е в основата на всичките ни несгоди„, изрази мнение тя в предаването „Политически НЕкоректно“.

Много е важно да не се задълбочи процесът на девалвация и правен нихилизъм, настоя Мирослава Тодорова и предупреди за риска от „все по-лесни и развращаващи общественото мнение решения“.

Всички данни, свързани с движението на делото, могат да имат правно значение. Разумно се тълкува дали има натаманяване и съмнения за избор на подходящ съдебен състав. Това може да бъде преценявано за тенденциозност и тези факти ще имат значение в процеса по същество. Ако бъде прекратено производството, има правно средство за защита – обезщетение по Закона за отговорността на държавата, поясни още съдия Тодорова.

Предупреждавали сме какво става, когато една система се напълни с клонинги на политически силните или на паралелната власт, допълни тя.

Освен делата, които са във фокуса на общественото внимание, има множество други дела, по които тече саморазправа, защото се възползват от наложения тон и има въздействие върху съда, разказа Мирослава Тодорова. Тя допуска, че гражданите понякога недооценяват отказа на съдията да се отдръпне, за да не компрометира процеса.

Цялото интервю – в звуковия файл.

About De Fakto

Проверете също

Критиките към съда пропускат първоизточника на проблема – прокуратурата и нейното олицетворение и.ф. гл. прокурор Б. Сарафов

Съдиите се страхуват не от политиците, а от главния прокурор.“ – проф. Бруно Шонфелдер, „Съдебна …

Фейсбук страницата на “Правосъдие за всеки“ с 144 000 последователи продължава да е блокирана – допълнена

Фейсбук страницата на гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ продължава да е блокирана и депубликувана въпреки …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване