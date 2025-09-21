Адв. Ина Лулчева: Докато има обществен интерес по някое дело, ще обсъждам действията на съда и прокуратурата



“ Докато има обществен интерес по някое дело и ме питат, аз ще говоря – това заяви “ Докато има обществен интерес по някое дело и ме питат, аз ще говоря – това заяви в подкаста на ИПВ адвокат Ина Лулчева.

Тя коментира два документа, съществени за опитите да се каже, че“ адвокатите, неправителствените организации, които са активни в тази област, политиците – никой не следва да изразява критика“.



Първият е този отвод, който си направи съставът на Апелативния съд, който каза, че се чувства потиснат, заплашен от това, че в обществото се обсъждат тези дела, че всъщност всички изказвания на защитата, а и на обществениците, които се занимават с тази проблематика, били манипулирани, искали да се внуши, че делата нямали криминален характер и да се избегне задържането на всяка цена.



На първо място не знам как може да се цели да се избегне задържането, след като съдът го постановява. Но с този отвод съдът казва, че не му харесва, че обществото не одобрява неговите актове. И се казва, че такова поведение е недопустимо, включително и от защитниците, заяви Лулчева.



Аз искам да посоча, че опитът да се ограничи правото на защитата, на адвокатите, да говорят по делата, е категорично неприемлив. Ние ще говорим по делата, когато обществото се интересува, когато има проблем, с който искаме да предизвикаме интерес в обществото. Защото правосъдието трябва да се осъществява в обществен интерес и когато считаме, че този интерес се накърнява, ние трябва да действаме.



Има още нещо много важно. Дори в Конституционния съд, в едно решение, постановено във връзка с изискването за мотивиране на съдебните актове, се казва, че мотивирането има значение, за да се гарантира от една страна обжалването и осъществяването на правата, но от друга страна, за да се осъществява обществен контрол върху правосъдието.

Това разбиране, съчетано с публичния характер на процеса, който допуска обществото вътре, хората в залата – не може да се твърди в тези случаи, че с обсъждането от обществото на съдебните актове по някакъв начин се накърнява съдийската независимост.



Аз лично години наред съм отстоявала категорично необходимостта от гарантиране на съдийска независимост по нормативен начин.

Но този отвод, който казва: