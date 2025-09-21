Адв. Ина Лулчева: Докато има обществен интерес по някое дело, ще обсъждам действията на съда и прокуратурата

“ Докато има обществен интерес по някое дело и ме питат, аз ще говоря – това заяви в подкаста на ИПВ адвокат Ина Лулчева.
Първият е този отвод, който си направи съставът на Апелативния съд, който каза, че се чувства потиснат, заплашен от това, че в обществото се обсъждат тези дела, че всъщност всички изказвания на защитата, а и на обществениците, които се занимават с тази проблематика, били манипулирани, искали да се внуши, че делата нямали криминален характер и да се избегне задържането на всяка цена.
На първо място не знам как може да се цели да се избегне задържането, след като съдът го постановява. Но с този отвод съдът казва, че не му харесва, че обществото не одобрява неговите актове. И се казва, че такова поведение е недопустимо, включително и от защитниците, заяви Лулчева.
Аз искам да посоча, че опитът да се ограничи правото на защитата, на адвокатите, да говорят по делата, е категорично неприемлив. Ние ще говорим по делата, когато обществото се интересува, когато има проблем, с който искаме да предизвикаме интерес в обществото. Защото правосъдието трябва да се осъществява в обществен интерес и когато считаме, че този интерес се накърнява, ние трябва да действаме.
Има още нещо много важно. Дори в Конституционния съд, в едно решение, постановено във връзка с изискването за мотивиране на съдебните актове, се казва, че мотивирането има значение, за да се гарантира от една страна обжалването и осъществяването на правата, но от друга страна, за да се осъществява обществен контрол върху правосъдието.
Аз лично години наред съм отстоявала категорично необходимостта от гарантиране на съдийска независимост по нормативен начин.
„Ами на нас не ни харесва, че обществото говори за нас и затова ние ще се махнем“ – означава, че вътрешната независимост има проблем. Защото те искат да имат вътрешен комфорт, който никой не им го дължи. Те дължат на обществото убедителни актове.“
„В отвода се цитира, че защитата твърдяла, че съдът навлизал в обвинителната функция и толерирал прокуратурата. Това са твърдения, които аз съм излагала публично, вярно е. Но аз същото заявявам и пред съда и го мотивирам. Моето разбиране е, че не може да има различно говорене в залата и в коридора“, каза Лулчева.
Тя подчерта, че не е нарушила нито етиката, нито правилата: „Когато има обществен интерес към едно дело – а такъв интерес не е имало от десетки години – не може да не се дадат разяснения на хората.“
Адвокатката определи отвода като притеснителен, защото според нея той означава, че съдът смята, че адвокатите не трябва да обсъждат действията му.
„ Заявявам пред вас, и вярвам, че колегите ще го потвърдят: ние ще обсъждаме съдебните актове и действията на съда и прокуратурата, когато смятаме, че те накърняват правата на гражданите“, заяви Лулчева.