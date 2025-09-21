Крум Зарков: „Бунтът“ на съдиите чрез отвод е много спорен, не допринася за авторитета на тогата

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

„Бунтът на съдиите чрез отвод е много спорен“, дори „недопустим“ . Не могат съдиите да защитават независимостта си като решат да не изпълняват задълженията си. Това не допринася за авторитета на тяхната тога“ – това заяви Крум Зарков, бивш служебен министър на правосъдието и правен съветник на президента ав предаването „Офанзива“ по NOVA News.

Той коментира казуса с кмета на Варна Благомир Коцев на фона на продължаващите протести в негова подкрепа. Един съдебен състав си направи отвод от апелативната инстанция за мярката за неотклонение, която трябва да се гледа следващата седмица. В края на миналата седмицата отвод си направи и председателят на следващия състав в САС съдия Георги Ушев.

Авторитетът на тогата е гаранция на нашите права. И затова ми се струва, че цялата тази ситуация около ареста (бел. ред. на Коцев), която политизирана от всички страни – трябва да бъде третирана от самото съсловие по друг начин“, изтъкна Зарков.

Той отбеляза, че съдийската колегия към ВСС е излязла с декларация, противопоставяща се на „вълната от обиди, клевети и закани срещу съдии„, но според него проблемът е, че самият ВСС е „не само делегитимиран, а и дискредитиран“.

„Съдийската независимост трябва да се уважава, ако искаме, макар и номинално, да живеем в правова държава. Гласът на ВСС би могъл да се чуе, ако самият той не е напълно – не само делегитимиран, а и дискредитиран“.

Съдиите сами по себе си, естествено, че трябва да защитават своята независимост, включително колегите, които намират, че са под атака. И това не е за пръв път. Тези позиции са сами по себе си легитимни и трябва да бъдат взети предвид.

Но щяха да бъдат наистина силни и да повлияят, ако имаше и капка здравословна самокритика и възможност една гилдия да се защитава, не само когато е атакувана отвън, но и когато е пробита отвътре“, подчерта Зарков.

За вота на недоверие

Вотът на недоверие към кабинета „Желязков“ бе основателен и добре премерен заради „завладяната държава“, каза юристът.

Резултатът от петия вот на недоверие към кабинета „Желязков” не ме учуди, тъй като е очевидно, че правителството разполага с мнозинство от над 130 депутати, което е съставено от четири политически сили. Тук новина няма. Но според мен вот беше основателен и добре премерен именно заради „завладяната държава”.

„Как освен със завладяване на държавата може да обясните факта, че партиен лидер, който контролира 29 депутата номинално – имам предвид Делян Пеевски, определя дневния ред на цялото Народно събрание?“ попита Зарков.

Вчера той (Пеевски ) написа писмо на премиера: „Кажи ми какво правиш за водата?“. И днес министър-председателят му отговаря в 6 точки“, припомни Зраков.

Той посочи, че по време на дебатите за вота

не е повдигнат въпросът за главния прокурор.

Подчерта той, по време на седемчасовия дебат „не се е чул въобще и въпросът какво ще се прави с Висшия съдебен съвет? Какво ще се прави със Сарафов?“.

Крума Зарков подчерта, че парламентарната република и съотношението на силите очевидно се разминават с реалното влияние.

Той посочи, че влиянието на партии като БСП или ИТН не може да се сравнява с това на Пеевски.

„Ако Пеевски и Борисов днес решат да не е Сарафов, той няма да е главен прокурор. Още утре. Ето затова е завладяна държавата“, категоричен беше Зарков.