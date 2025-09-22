Диян Иванов, бивш зам. кмет на Варна: Манипулация е да се твърди, че съм уличавал Благомир Коцев в престъпление

Бившият зам.-кмет на Варна Диян Иванов потвърждава, че още не е разпитан по делото срещу кмета Благомир Коцев след заявлението, което подаде пред Софийска градска прокуратура на 16 юли т.г.

Тогава той посочи, че от него са взети показания под натиск и поиска да бъда разпитан пред съдия в присъствието на адвокат.

Мярката на Благомир Коцев ще се гледа утре, 23 септември, от 10 ч. , а състав на Софийския апелативен съд ще заседава в сградата на бившия Специализиран съд на ул. „Черковна“ 90 в столицата. След отвода на съдия Георги Ушев, за председател на състава е определен съдия Стефан Илиев, членове са съдиите Венелин Иванов и Маргаритка Шербанова (докладчик).

Във Фейсбук бившият зам. кмет на Варна написа:

Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Подчертавам ясно: В тях не съм уличил Кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация.

Съставът на Софийски апелативен съд на 18 юли т.г. като потвърди задържането на Благомир Коцев, каза, че показанията на Пламенка Димитрова, свидетелката срещу варненския кмет, близка до ГЕРБ, се подкрепят от показанията на зам. кмета на Варна Диян Иванов.

И ако това не било така, нещата щели да стоят по друг начин.

Всеки опит обаче на зам.кмета Иванов да даде показания, завършват с ни чул, ни видял от прокуратурата.

Очевидно е, че от обвинението и КПК панически бягат от преразпит, за да останат нещата по същия начин и кметът на Варна да стои в ареста, докато благодетелите в сянка не решат друго.

Подобна магистратска недобросъвестност, толерирана от Асоциацията на прокурорите и Висшият съдебен съвет, трябва да напусне границите на родината, за да се запознае целия Европейския съюз и правораздавателните му органи с достиженията на правораздаването в т.нар. „европейска България“ .

Задържането в ареста на Благомир Коцев се случва под благия поглед на куп съдебни началници и манипулируем и.ф. главен прокурор с изтекъл мандат на поста.

Гледа се във София, с измислен претекст, че по делото има високопоставен депутат, който обаче не е привлечен към отговорност.

Наистина ли кукловодите по това дело си мислят, че ще им се размине гаврата със закона и един баща, отвлечен от 1-месечното си дете заради твърдения на предприемчка, загубила обществена пъръчка, които с нищо не се доказват, интересно е!

За съдебния фашизъм

Новата прокурорка по делото срещу Благомир Коцев Велислава Патаринска – е обвинявана в масови измами със земеделски субсидии (920 000 лв.) и в момента е обект на разследване от СГП, а и от Европейската прокуратура, пише BIRD в публикация под заглавие „Прокурорка на каишка по делото “Коцев”. Патарински разследвани за измами със земеделски субсидии“

„Така след като основният прокурорско-кошаревски свидетел Пламенка беше изобличена като закачена на каишка, сега се оказва, че на каишка е закачена и прокурор Патаринска. Но съдебната система, ръководена от Сарафов и Пеевски, я защитава, като превръща правосъдието в инструмент на политическа репресия, с други думи в „съдебен фашизъм“, сочи изданието.

СГП получава сигнала и образува производство пред себе си в края на август – т.е. съвсем наскоро! Какво има да се случва оттам насетне с този сигнал предстои тепърва да видим, но тук се заформя една доста интересна и комплексна хипотеза, пише изданието.

Оказва се, че срещу семейство Патарински има подавани сигнали през годините, основно заради дейността на Руслан Патарински (съпруг на Велислава) в сферата на земеделието – и конкретно в усвояването на значителни по размер земеделски субсидии, наближаващи сумарно един милион лева. В пълно нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати (а вероятно и на закона), Патаринска предприема лична кампания на наказателна репресия срещу подателя на сигналите, кмета на село Къшин, отбелязва BIRD .

