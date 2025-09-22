Президентът Румен Радев поздрави български граждани с националния празник по случай 117-ата годишнина от обявяване на независимостта на България и началото на Третото българско царство.

„Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес“.

„Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси“, посочва Радев и призова гражданите да следят и настояват институциите да изпълняват народната воля.

Президентът обвърза успеха на нацията с върховенството на закона, като заяви, че той е възможен „само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист“.

В заключение на своето послание Румен Радев определи независимостта на България като „наш общ дълг и обща отговорност“.