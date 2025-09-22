Президентът Румен Радев поздрави български граждани с националния празник по случай 117-ата годишнина от обявяване на независимостта на България и началото на Третото българско царство.
Скъпи сънародници,
Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще.
Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес.
Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси.
Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права.
Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист.
Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност!
Честит празник!