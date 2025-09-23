Последни новини
Съдийската колегия на ВСС не санкционира съдия от Софийския районен съд за просрочия по делата 

23.09.2025

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) е отказала  да наложи  дисциплинарно наказание на съдия Петя Стоянова от Софийския районен съд за  нарушеиня, свързани с бездействие  по делата, съобщи ВСС.

 В единия случай колегията приема, че  е изтекъл шестмесечния срок за налагане на дисциплинарна санкция от откриване на нарушения по 21 граждански дела и колегията  прекратява производството.В другия случай,   не е  постигнато необходимото мнозинство за  наказание –    със 7 гласа „за“ и 3 против“ съдийката се разминава със санкция  за  допуснато бездействие при изготвяне на съдебните актове по още 25 граждански дела.  

Така  колегията не събира гласове за налагане на предложеното наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ –  намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца за  системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.

От това следва, че е налице решение за отхвърляне на направеното предложение за наказване, сочи ВСС.

