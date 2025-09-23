Съдийската колегия на ВСС не санкционира съдия от Софийския районен съд за просрочия по делата 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) е отказала да наложи дисциплинарно наказание на съдия Петя Стоянова от Софийския районен съд за нарушеиня, свързани с бездействие по делата, съобщи ВСС.
В единия случай колегията приема, че е изтекъл шестмесечния срок за налагане на дисциплинарна санкция от откриване на нарушения по 21 граждански дела и колегията прекратява производството.В другия случай, не е постигнато необходимото мнозинство за наказание – със 7 гласа „за“ и 3 против“ съдийката се разминава със санкция за допуснато бездействие при изготвяне на съдебните актове по още 25 граждански дела.